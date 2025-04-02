На Лиманському напрямку росіяни посилили тиск: речник ОСУВ "Хортиця" роз'яснив причину
Київ • УНН
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції після невдачі від Третьої штурмової бригади. На Лиманському напрямку ворог використовує легку техніку, зокрема мотоцикли.
Російські окупанти отримали прочухана на Лиманському напрямку від Третьої штурмової й після цього окупанти посилили там тиск, щоб відбити позиції, які вони частково втратили. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.
Деталі
На запитання, чи спостерігається підсилення росіян на Лиманському напрямку, Трегубов відповів: "Там росіяни отримали прочухана від 3-ї штурмової. Після цього вони посилили тиск, щоб відбивати ті позиції, які вони частково втратили…Тому підвищилась інтенсивність саме на тому напрямку й вона там зараз досить висока".
Трегубов зазначив, що в цілому Лиманський напрямок не найбільш інтенсивний, але характеризується деякими цікавими моментами, як то використання легкої техніки більш активно ніж на інших напрямках.
Інколи відбуваються атаки на кількох десятках мотоциклів
Доповнення
Сьогодні, 2 квітня Генштаб повідомляв, що на Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Торського, Нового, Мирного, Новомихайлівки та Зеленої Долини.