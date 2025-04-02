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На Лиманському напрямку росіяни посилили тиск: речник ОСУВ "Хортиця" роз'яснив причину

Київ • УНН

 • 12363 перегляди

Окупанти намагаються відбити втрачені позиції після невдачі від Третьої штурмової бригади. На Лиманському напрямку ворог використовує легку техніку, зокрема мотоцикли.

На Лиманському напрямку росіяни посилили тиск: речник ОСУВ "Хортиця" роз'яснив причину

Російські окупанти отримали прочухана на Лиманському напрямку від Третьої штурмової й після цього окупанти посилили там тиск, щоб відбити позиції, які вони частково втратили. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи спостерігається підсилення росіян на Лиманському напрямку, Трегубов відповів: "Там росіяни отримали прочухана від 3-ї штурмової. Після цього вони посилили тиск, щоб відбивати ті позиції, які вони частково втратили…Тому підвищилась інтенсивність саме на тому напрямку й вона там зараз досить висока".

Трегубов зазначив, що в цілому Лиманський напрямок не найбільш інтенсивний, але характеризується деякими цікавими моментами, як то використання легкої техніки більш активно ніж на інших напрямках.

Інколи відбуваються атаки на кількох десятках мотоциклів 

- сказав речник.

Доповнення

Сьогодні, 2 квітня Генштаб повідомляв, що на Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Торського, Нового, Мирного, Новомихайлівки та Зеленої Долини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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