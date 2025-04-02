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Понад третина боїв - на одному напрямку: карта бойових дій від Генштабу

Київ • УНН

 • 6286 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському напрямку. Ворог завдав 101 авіаудар та здійснив близько 5500 обстрілів.

Понад третина боїв - на одному напрямку: карта бойових дій від Генштабу

176 боїв сталося на фронті минулої доби, понад третина - на Покровському напрямку, також противник був активний на курщині та на Лиманському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 2 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 1 квітня, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, зокрема скинув 171 КАБ. Крім цього, здійснив близько 5500 обстрілів, з них 120 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1844 дрони-камікадзе.

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка та Липці.

На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Торського, Нового, Мирного, Новомихайлівки та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки, і у бік Верхньокам’янського та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулося 15 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Леонідівка, Дачне, Щербинівка, Торецьк та у бік Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Березівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Срібне, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки та Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Привільного та у бік Новополя на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку у бік Новоданилівки та Степового загарбники здійснили п’ять марних атак на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 265 артилерійських обстрілів, з них два - із реактивних систем залпового вогню; здійснив 27 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 1400 росіян та знищили 10 танків02.04.25, 07:25 • 13999 переглядiв

Юлія Шрамко

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