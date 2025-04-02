Более трети боев - на одном направлении: карта боевых действий от Генштаба

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 12806 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 101237 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 164843 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104088 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 340736 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172517 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144189 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195927 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124547 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108097 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135089 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45138 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 156847 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 35622 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82148 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 12807 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82244 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 101239 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 164846 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 156933 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19595 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21449 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 35685 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45201 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135154 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Более трети боев - на одном направлении: карта боевых действий от Генштаба

Киев • УНН

 • 6284 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 176 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. Враг нанес 101 авиаудар и совершил около 5500 обстрелов.

Более трети боев - на одном направлении: карта боевых действий от Генштаба

176 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, более трети - на Покровском направлении, также противник был активен на курщине и на Лиманском направлении, сообщили в утренней сводке 2 апреля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 1 апреля, пишет УНН.

В целом в течение прошлых суток зафиксировано 176 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 101 авиаудар, в частности сбросил 171 КАБ. Кроме этого, осуществил около 5500 обстрелов, из них 120 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1844 дроны-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло семь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Каменка и Липцы.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Торского, Нового, Мирного, Новомихайловки и Зеленой Долины.

На Сиверском направлении враг атаковал в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, и в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. В целом за прошедшие сутки произошло 15 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Леонидовка, Дачное, Щербиновка, Торецк и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Березовка, Зеленое, Котлино, Олександрополь, Срибное, Водяное Второе, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергеевки, Романовки и Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь и Разлив.

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников вблизи Привольного и в сторону Новополя на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении в сторону Новоданиловки и Степного захватчики совершили пять бесполезных атак на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг четыре раза без успеха атаковал наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за минувшие сутки произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 265 артиллерийских обстрелов, из них два - из реактивных систем залпового огня; совершил 27 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 россиян и уничтожили 10 танков02.04.25, 07:25 • 13998 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Харьков
Bitcoin
$81,990.90
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.97
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,786.86