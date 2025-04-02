Более трети боев - на одном направлении: карта боевых действий от Генштаба

176 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, более трети - на Покровском направлении, также противник был активен на курщине и на Лиманском направлении, сообщили в утренней сводке 2 апреля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 1 апреля, пишет УНН.



В целом в течение прошлых суток зафиксировано 176 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 101 авиаудар, в частности сбросил 171 КАБ. Кроме этого, осуществил около 5500 обстрелов, из них 120 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1844 дроны-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло семь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Каменка и Липцы.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Торского, Нового, Мирного, Новомихайловки и Зеленой Долины.

На Сиверском направлении враг атаковал в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, и в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. В целом за прошедшие сутки произошло 15 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Леонидовка, Дачное, Щербиновка, Торецк и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Березовка, Зеленое, Котлино, Олександрополь, Срибное, Водяное Второе, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергеевки, Романовки и Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь и Разлив.

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников вблизи Привольного и в сторону Новополя на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении в сторону Новоданиловки и Степного захватчики совершили пять бесполезных атак на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг четыре раза без успеха атаковал наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за минувшие сутки произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 265 артиллерийских обстрелов, из них два - из реактивных систем залпового огня; совершил 27 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 россиян и уничтожили 10 танков