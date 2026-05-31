Третий армейский корпус заявил о контроле над логистикой оккупантов на Луганщине
Киев • УНН
БПЛА Третьего армейского корпуса поразили цели на КПП Изварино. Теперь ключевые логистические пути оккупантов на Луганщине под огневым контролем ВСУ.
Дроны Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на КПП "Изварино" в 205 км от линии фронта, что поставило всю ключевую логистику российских оккупантов во временно оккупированных районах Луганской области под огневой контроль украинских сил. Об этом сообщили в корпусе, пишет УНН.
В ответ на заявления врага о якобы полном захвате Луганской области, мы объявляем операцию по контролю логистических маршрутов на Луганщине и Восточной Слобожанщине. Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка – отныне все это находится под бдительным наблюдением и контролем БПЛА Третьего армейского корпуса
Глубокий рейд спланировал и реализовал взвод ударных крыльев "З кайфом" – батальон беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса. В ходе операции бойцы уничтожили и повредили бронированную технику и грузовики с боекомплектом на критически важных логистических путях врага. Операцию разработал и возглавил командир взвода ударных БПЛА, Герой Украины Александр "Схид" Иванцов, который в 2022 году десантировался в окруженный Мариуполь, а после завершения его обороны самостоятельно вышел на подконтрольную Украине территорию.
Луганск, Старобельск, Брянка, Алчевск – это наши родные города. Отныне они не будут для врага безопасным тылом. Мы, бойцы батальона беспилотных систем 3-й ОШБр, официально заявляем: на просторах Луганщины у оккупантов больше нет безопасных мест. Мы найдем и уничтожим вас везде – даже на КПП "Изварино" и других участках границы
Отмечается, что весь экипаж, осуществивший поражение целей на границе, состоит исключительно из уроженцев Луганской области, как и значительная часть подразделения. Сегодня они освобождают свой родной дом с помощью самых современных технологий.
