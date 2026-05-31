Третий армейский корпус заявил о контроле над логистикой оккупантов на Луганщине

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

БПЛА Третьего армейского корпуса поразили цели на КПП Изварино. Теперь ключевые логистические пути оккупантов на Луганщине под огневым контролем ВСУ.

Третий армейский корпус заявил о контроле над логистикой оккупантов на Луганщине

Дроны Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на КПП "Изварино" в 205 км от линии фронта, что поставило всю ключевую логистику российских оккупантов во временно оккупированных районах Луганской области под огневой контроль украинских сил. Об этом сообщили в корпусе, пишет УНН.

В ответ на заявления врага о якобы полном захвате Луганской области, мы объявляем операцию по контролю логистических маршрутов на Луганщине и Восточной Слобожанщине. Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка – отныне все это находится под бдительным наблюдением и контролем БПЛА Третьего армейского корпуса

- заявил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Глубокий рейд спланировал и реализовал взвод ударных крыльев "З кайфом" – батальон беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса. В ходе операции бойцы уничтожили и повредили бронированную технику и грузовики с боекомплектом на критически важных логистических путях врага. Операцию разработал и возглавил командир взвода ударных БПЛА, Герой Украины Александр "Схид" Иванцов, который в 2022 году десантировался в окруженный Мариуполь, а после завершения его обороны самостоятельно вышел на подконтрольную Украине территорию.

Луганск, Старобельск, Брянка, Алчевск – это наши родные города. Отныне они не будут для врага безопасным тылом. Мы, бойцы батальона беспилотных систем 3-й ОШБр, официально заявляем: на просторах Луганщины у оккупантов больше нет безопасных мест. Мы найдем и уничтожим вас везде – даже на КПП "Изварино" и других участках границы

- подчеркнул Иванцов.

Отмечается, что весь экипаж, осуществивший поражение целей на границе, состоит исключительно из уроженцев Луганской области, как и значительная часть подразделения. Сегодня они освобождают свой родной дом с помощью самых современных технологий.

