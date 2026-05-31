Стали известны первые участники празднования 250-летия независимости США, которое организует Трамп
Киев • УНН
В программу Freedom 250 вошли звезды 90-х, бой UFC в Белом доме и гонки IndyCar. Мероприятие финансируют частные компании и государственный бюджет США.
Организаторы празднования 250-летия Соединенных Штатов объявили музыкальную программу масштабного фестиваля Freedom 250, в которую вошли преимущественно исполнители, популярные в 1990-х годах. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.
Детали
Мероприятие пройдет в Вашингтоне с 25 июня по 10 июля и станет частью государственной программы празднований, поддерживаемой администрацией президента Дональда Трампа. Среди заявленных артистов – Milli Vanilli, Vanilla Ice, Young MC, C+C Music Factory, Flo Rida и фронтмен группы Poison Брет Майклз.
В Белом доме начали строить арену для турнира UFC ко Дню независимости США26.05.26, 07:44 • 4075 просмотров
Организаторы назвали концерт 26 июня "вечером ностальгии по 90-м". В состав участников вошел Фаб Морван, который сейчас выступает под брендом Milli Vanilli после смерти своего бывшего партнера Роба Пилатуса. Vanilla Ice, ранее неоднократно выступавший на мероприятиях Трампа в Мар-а-Лаго, также подтвержден среди участников.
В программе также бой UFC и гонки
Помимо концертов, программа Freedom 250 предусматривает проведение поединка UFC на территории Белого дома, гонки IndyCar в Вашингтоне, тематические выставки штатов, мероприятия в рамках кампании "Сделаем Америку снова здоровой", а также показы фильмов "Сокровище нации".
В то же время проект уже привлек внимание надзорных организаций и отдельных членов Конгресса из-за использования государственных средств. Мероприятие финансируется по модели государственно-частного партнерства с участием компаний Palantir, Oracle, Deloitte и Lockheed Martin.
В США готовят лимитированные паспорта с портретом Трампа к 250-летию страны29.04.26, 06:41 • 4321 просмотр