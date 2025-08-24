$41.220.00
13:49 • 4564 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
10:46 • 13355 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 24327 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 23026 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 29836 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 66334 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 59052 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 32329 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 55623 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35055 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
ГУР и Третий корпус вернули под контроль Украины еще один населенный пункт

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Украинские войска восстановили контроль над Новомихайловкой в Донецкой области, выбив российских оккупантов. Операция проведена ГУР и 2-м штурмовым батальоном Третьей штурмовой бригады.

ГУР и Третий корпус вернули под контроль Украины еще один населенный пункт

Украинские войска восстановили контроль над населенным пунктом Новомихайловка в Донецкой области, успешно выбив российских оккупантов и закрепив позиции на направлении.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР), пишет УНН.

Детали

По данным ГУР, операция по возвращению контроля над Новомихайловкой проведена силами департамента активных действий разведки, в частности подразделения "Артан", в сотрудничестве со 2-м штурмовым батальоном Третьей штурмовой бригады. Подразделения украинской армии успешно выбили оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом.

Перехваты разведки свидетельствуют, что операция застала врага врасплох: оккупанты потеряли около роты личного состава и были вынуждены перебрасывать резервы с других участков фронта.

Слаженная работа разведки, штурмовых подразделений, тяжелой техники и беспилотников позволила украинским войскам улучшить тактическое положение и усилить оборону на направлении.

Сейчас Новомихайловка полностью очищена от российских сил, украинские флаги возвращаются на позиции, символизирующие возвращение территории под контроль Украины. ГУР подчеркивает, что совместные действия разведки и Третьего корпуса продолжают обеспечивать возвращение оккупированных территорий.

Напомним

ВСУ успешно контратаковали и освободили Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку в Донецкой области. Главнокомандующий Сырский наградил бойцов за стойкость.

Степан Гафтко

