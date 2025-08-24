ГУР и Третий корпус вернули под контроль Украины еще один населенный пункт
Киев • УНН
Украинские войска восстановили контроль над Новомихайловкой в Донецкой области, выбив российских оккупантов. Операция проведена ГУР и 2-м штурмовым батальоном Третьей штурмовой бригады.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР), пишет УНН.
Детали
По данным ГУР, операция по возвращению контроля над Новомихайловкой проведена силами департамента активных действий разведки, в частности подразделения "Артан", в сотрудничестве со 2-м штурмовым батальоном Третьей штурмовой бригады. Подразделения украинской армии успешно выбили оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом.
Перехваты разведки свидетельствуют, что операция застала врага врасплох: оккупанты потеряли около роты личного состава и были вынуждены перебрасывать резервы с других участков фронта.
Слаженная работа разведки, штурмовых подразделений, тяжелой техники и беспилотников позволила украинским войскам улучшить тактическое положение и усилить оборону на направлении.
Сейчас Новомихайловка полностью очищена от российских сил, украинские флаги возвращаются на позиции, символизирующие возвращение территории под контроль Украины. ГУР подчеркивает, что совместные действия разведки и Третьего корпуса продолжают обеспечивать возвращение оккупированных территорий.
