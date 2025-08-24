ГУР і Третій корпус повернули під контроль України ще один населений пункт
Київ • УНН
Українські війська відновили контроль над Новомихайлівкою на Донеччині, вибивши російських окупантів. Операція проведена ГУР та 2-м штурмовим батальйоном Третьої штурмової бригади.
Українські війська відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка в Донецькій області, успішно вибивши російських окупантів і закріпивши позиції на напрямку.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), пише УНН.
Деталі
За даними ГУР, операція із повернення контролю над Новомихайлівкою проведена силами департаменту активних дій розвідки, зокрема підрозділу "Артан", у співпраці з 2-м штурмовим батальйоном Третьої штурмової бригади. Підрозділи української армії успішно вибили окупантів і відновили контроль над населеним пунктом.
Перехоплення розвідки свідчать, що операція застала ворога зненацька: окупанти втратили близько роти особового складу та були змушені перекидати резерви з інших ділянок фронту.
Злагоджена робота розвідки, штурмових підрозділів, важкої техніки та безпілотників дозволила українським військам поліпшити тактичне положення та посилити оборону на напрямку.
Наразі Новомихайлівка повністю очищена від російських сил, українські прапори повертаються на позиції, що символізують повернення території під контроль України. ГУР підкреслює, що спільні дії розвідки та Третього корпусу продовжують забезпечувати повернення окупованих територій.
Нагадаємо
