13:49 • 4000 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
10:46 • 12721 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 23823 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 22502 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 29127 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 65783 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 58867 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 32255 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 55566 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35043 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
ГУР і Третій корпус повернули під контроль України ще один населений пункт

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Українські війська відновили контроль над Новомихайлівкою на Донеччині, вибивши російських окупантів. Операція проведена ГУР та 2-м штурмовим батальйоном Третьої штурмової бригади.

ГУР і Третій корпус повернули під контроль України ще один населений пункт

Українські війська відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка в Донецькій області, успішно вибивши російських окупантів і закріпивши позиції на напрямку.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), пише УНН.

Деталі

За даними ГУР, операція із повернення контролю над Новомихайлівкою проведена силами департаменту активних дій розвідки, зокрема підрозділу "Артан", у співпраці з 2-м штурмовим батальйоном Третьої штурмової бригади. Підрозділи української армії успішно вибили окупантів і відновили контроль над населеним пунктом.

Перехоплення розвідки свідчать, що операція застала ворога зненацька: окупанти втратили близько роти особового складу та були змушені перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Злагоджена робота розвідки, штурмових підрозділів, важкої техніки та безпілотників дозволила українським військам поліпшити тактичне положення та посилити оборону на напрямку.

Наразі Новомихайлівка повністю очищена від російських сил, українські прапори повертаються на позиції, що символізують повернення території під контроль України. ГУР підкреслює, що спільні дії розвідки та Третього корпусу продовжують забезпечувати повернення окупованих територій.

Нагадаємо

ЗСУ успішно контратакували та звільнили Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку на Донеччині. Головнокомандувач Сирський нагородив бійців за стійкість.

