ЗСУ звільнили три населені пункти у Донецькій області - Сирський
Київ • УНН
ЗСУ успішно контратакували та звільнили Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку на Донеччині. Головнокомандувач Сирський нагородив бійців за стійкість.
Українські війська успішно контратакували та звільнили від загарбників три села на Донеччині. Передає УНН із посиланням на повідомлення Головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського.
Деталі
Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині - Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку.
Головнокомандувач також поспілкувався з військовослужбовцями, які тривалий час тримають оборону Покровська, відбиваючи удари переважаючих сил противника. Сирський повідомив про нагородження бійців.
25-та повітряно-десантна, 68-ма єгерська, 32-га і 155-та механізовані бригади. Нагородив найкращих воїнів за стійкість, хоробрість та зразкове виконання військового обов’язку.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав співгромадян із Днем Незалежності, зазначивши, що 34-ту річницю українці відзначають у бою.
