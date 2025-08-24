$41.220.00
10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
09:24 • 18035 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 17927 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 22920 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 60382 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 57096 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 31395 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 55083 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34852 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 38612 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
ЗСУ звільнили три населені пункти у Донецькій області - Сирський

Київ • УНН

 394 перегляди

ЗСУ успішно контратакували та звільнили Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку на Донеччині. Головнокомандувач Сирський нагородив бійців за стійкість.

ЗСУ звільнили три населені пункти у Донецькій області - Сирський

Українські війська успішно контратакували та звільнили від загарбників три села на Донеччині. Передає УНН із посиланням на повідомлення Головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського.

Деталі

Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині - Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку.

- зазначив генерал Сирський. 

Головнокомандувач також поспілкувався з військовослужбовцями, які тривалий час тримають оборону Покровська, відбиваючи удари переважаючих сил противника. Сирський повідомив про нагородження бійців.

25-та повітряно-десантна, 68-ма єгерська, 32-га і 155-та механізовані бригади. Нагородив найкращих воїнів за стійкість, хоробрість та зразкове виконання військового обов’язку.

 - повідомив Сирський. 

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав співгромадян із Днем Незалежності, зазначивши, що 34-ту річницю українці відзначають у бою. 

На фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському і Новопавлівському напрямках - Генштаб23.08.25, 17:11 • 3702 перегляди

Ігор Тележніков

Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Сухопутні війська Збройних сил України
Збройні сили України
Олександр Сирський