ВСУ освободили три населенных пункта в Донецкой области - Сырский

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 7778 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
09:24 • 19000 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 18545 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 23750 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 61131 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 57297 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 31514 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 55141 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34879 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 38841 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
71%
746мм
Популярные новости
США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM - WSJ24 августа, 04:31 • 8208 просмотра
Атака врага на Днепропетровщину: погибла 47-летняя женщинаPhoto24 августа, 04:45 • 8418 просмотра
лукашенко "поздравил" Украину с Днем независимости: цинично пожелал "найти ответ на вызовы"Photo09:09 • 8316 просмотра
российская альпинистка 11 дней провела на пике Победы в Кыргызстане и погибла09:59 • 10074 просмотра
Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру13:30 • 5180 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 23750 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 61131 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 36877 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 50062 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 37946 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Кит Келлог
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 38841 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 25057 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 26319 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 28959 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 35541 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
COVID-19
Евро
Пистолет

ВСУ освободили три населенных пункта в Донецкой области - Сырский

Киев • УНН

 • 656 просмотра

ВСУ успешно контратаковали и освободили Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку в Донецкой области. Главнокомандующий Сырский наградил бойцов за стойкость.

ВСУ освободили три населенных пункта в Донецкой области - Сырский

Украинские войска успешно контратаковали и освободили от захватчиков три села в Донецкой области. Передает УНН со ссылкой на сообщение Главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского.

Детали

Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области - Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку.

- отметил генерал Сырский.

Главнокомандующий также пообщался с военнослужащими, которые длительное время держат оборону Покровска, отбивая удары превосходящих сил противника. Сырский сообщил о награждении бойцов.

25-я воздушно-десантная, 68-я егерская, 32-я и 155-я механизированные бригады. Наградил лучших воинов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга.

- сообщил Сырский.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил сограждан с Днем Независимости, отметив, что 34-ю годовщину украинцы отмечают в бою.

На фронте произошло 71 боестолкновение: жарче всего на Покровском и Новопавловском направлениях - Генштаб23.08.25, 17:11 • 3708 просмотров

Игорь Тележников

Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Украинские сухопутные войска
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский