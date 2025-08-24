ВСУ освободили три населенных пункта в Донецкой области - Сырский
Киев • УНН
ВСУ успешно контратаковали и освободили Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку в Донецкой области. Главнокомандующий Сырский наградил бойцов за стойкость.
Украинские войска успешно контратаковали и освободили от захватчиков три села в Донецкой области. Передает УНН со ссылкой на сообщение Главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского.
Детали
Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области - Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку.
Главнокомандующий также пообщался с военнослужащими, которые длительное время держат оборону Покровска, отбивая удары превосходящих сил противника. Сырский сообщил о награждении бойцов.
25-я воздушно-десантная, 68-я егерская, 32-я и 155-я механизированные бригады. Наградил лучших воинов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил сограждан с Днем Независимости, отметив, что 34-ю годовщину украинцы отмечают в бою.
