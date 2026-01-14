В Киеве простились с воином 3-й ОШБр Кириллом Руденко с позывным Козырь

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:56 • 1126 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 3190 просмотра
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 3974 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 7750 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 5812 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 8762 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 4404 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 9200 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 10678 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 12823 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.1м/с
78%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На фронте за сутки произошло 141 боевое столкновение, уничтожено много техники и военных врага - ГенштабPhoto14 января, 06:53 • 11646 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 27319 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo14 января, 07:43 • 17084 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК09:19 • 13025 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 11428 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 7756 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 11544 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 27446 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 44885 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 58889 просмотра
Актуальные люди
Юлия Тимошенко
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Днепропетровская область
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 21672 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 56420 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 49322 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 54104 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 55506 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Signal

В Киеве простились с воином 3-й ОШБр Кириллом Руденко с позывным Козырь

Киев • УНН

 • 160 просмотра

12 декабря в Киеве похоронили 20-летнего разведчика 3-й ОШБр Кирилла Руденко, позывной Козырь, погибшего 11 декабря 2025 года в Донецкой области. Он вернулся из США в Украину, чтобы защищать страну.

В Киеве простились с воином 3-й ОШБр Кириллом Руденко с позывным Козырь

12 декабря в столице состоялось отпевание разведчика 3-й отдельной штурмовой бригады Кирилла Руденко с позывным Козырь, передает УНН.

Парень погиб в 20 лет, через месяц после празднования своего 20-летия. Кирилл - киевлянин. Вырос на Позняках, впоследствии жил в США, где учился в школе. Но незадолго до 18-летия решил вернуться в Украину. Он принял осознанное решение - стать воином, быть на защите своей страны.

Близкие вспоминают его как человека без показного героизма. Спокойный, сдержанный, не говорил лишнего и не искал легких путей - действовал так, как считал правильным. После военной подготовки в тылу Кирилл в 19 лет добровольно присоединился к 3-й ОШБр, к разведывательному подразделению Hatred.

11 декабря 2025 года Кирилл погиб в Донецкой области во время боевого задания. Для побратимов Кирилл был человеком, на которого можно положиться без оговорок. В разведке ценили его собранность, скромность, внимательность к деталям и холодную точность. Он работал тихо, без импровизаций, понимая цену ошибки - человеческую жизнь.

Один из побратимов вспоминает эпизод с подготовки: тяжелый подъем в горах, короткая пауза, вечернее небо. Кирилл лежит на рюкзаке и читает англоязычную историческую книгу. В этом моменте - весь он: спокойствие, концентрация, внутреннее достоинство.

Вместе с Кириллом погиб его друг и единомышленник - боец Ярослав Коротчин с позывным Адвокат. Для их подразделения это была двойная потеря, которая переросла в историю братства, скрепленного не словами.

"Такие люди формируют будущие поколения даже после своей смерти", - говорят побратимы. О Кирилле говорят не как о символе, а как о примере для подражания. Он не стремился к героическому образу - он просто был таким. Память о нем останется с теми, кто защищает нас и в дальнейшем, и с теми, кто еще только учится делать сознательный выбор. Отец Кирилла сейчас также на фронте - служит в стрелковой бригаде.

"Очень горжусь тобой, сын!"

Кирилл был смелым и настойчивым. Очень смелым, намного смелее меня 

- говорит о сыне Андрей Руденко.

Мужчина рассказывает об увлечении сына историей Украины, походами, тренировками.

Кирилл был сообразительным, много читал, чтобы расширять кругозор. Уже в 14-15 лет с ним было интересно дискутировать, ведь на факты он смотрел всесторонне 

- добавляет Андрей Руденко.

Еще до начала полномасштабного вторжения Андрей Руденко, который в то время проходил службу в спецподразделении патрульной полиции, чувствовал - большая война будет.

Он позаботился о безопасности Кирилла и отправил его к маме в США. Однако не прошло и года, как сын вернулся.

Кирилл мог там остаться, ассимилироваться, иметь хорошую жизнь. Но ему было очень тяжело находиться за границей, когда его страна борется за независимость. Поэтому Кирилл устроился на работу, заработал на билет и за несколько недель до своего 18-летия вернулся в Украину 

- добавил Андрей Руденко.

Прошлым летом Кирилл решил присоединиться к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады. 

Мы постоянно были на связи. Я старался помочь техникой, делился опытом, а еще предлагал сменить подразделение, чтобы меньше рисковать... А он мне отвечал: "Все хорошо, все офигенно". Был счастлив в своем сообществе, потому что чувствовал, что может сделать что-то ценное для государства 

- добавляет отец.

Андрей Руденко говорит, что если бы имел возможность еще раз поговорить с сыном, то сказал бы, что очень сильно им гордится.

Искренне считаю, что он был во всем лучше меня. Кирилл намного лучше и сильнее прожил эту жизнь. Она у него была интересной и красочной. Я очень сильно им горжусь и единственное - хотел бы еще хоть раз его обнять 

- резюмировал мужчина.

Кирилл Руденко — навсегда в строю! (11.11.2005 — 11.12.2025) Фото: Юлия Цишкевич

Антонина Туманова

Киев
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
3-я штурмовая бригада
Соединённые Штаты
Украина