В Киеве простились с воином 3-й ОШБр Кириллом Руденко с позывным Козырь

12 декабря в столице состоялось отпевание разведчика 3-й отдельной штурмовой бригады Кирилла Руденко с позывным Козырь, передает УНН.

Парень погиб в 20 лет, через месяц после празднования своего 20-летия. Кирилл - киевлянин. Вырос на Позняках, впоследствии жил в США, где учился в школе. Но незадолго до 18-летия решил вернуться в Украину. Он принял осознанное решение - стать воином, быть на защите своей страны.

Близкие вспоминают его как человека без показного героизма. Спокойный, сдержанный, не говорил лишнего и не искал легких путей - действовал так, как считал правильным. После военной подготовки в тылу Кирилл в 19 лет добровольно присоединился к 3-й ОШБр, к разведывательному подразделению Hatred.

11 декабря 2025 года Кирилл погиб в Донецкой области во время боевого задания. Для побратимов Кирилл был человеком, на которого можно положиться без оговорок. В разведке ценили его собранность, скромность, внимательность к деталям и холодную точность. Он работал тихо, без импровизаций, понимая цену ошибки - человеческую жизнь.

Один из побратимов вспоминает эпизод с подготовки: тяжелый подъем в горах, короткая пауза, вечернее небо. Кирилл лежит на рюкзаке и читает англоязычную историческую книгу. В этом моменте - весь он: спокойствие, концентрация, внутреннее достоинство.

Вместе с Кириллом погиб его друг и единомышленник - боец Ярослав Коротчин с позывным Адвокат. Для их подразделения это была двойная потеря, которая переросла в историю братства, скрепленного не словами.

"Такие люди формируют будущие поколения даже после своей смерти", - говорят побратимы. О Кирилле говорят не как о символе, а как о примере для подражания. Он не стремился к героическому образу - он просто был таким. Память о нем останется с теми, кто защищает нас и в дальнейшем, и с теми, кто еще только учится делать сознательный выбор. Отец Кирилла сейчас также на фронте - служит в стрелковой бригаде.

"Очень горжусь тобой, сын!"

Кирилл был смелым и настойчивым. Очень смелым, намного смелее меня - говорит о сыне Андрей Руденко.

Мужчина рассказывает об увлечении сына историей Украины, походами, тренировками.

Кирилл был сообразительным, много читал, чтобы расширять кругозор. Уже в 14-15 лет с ним было интересно дискутировать, ведь на факты он смотрел всесторонне - добавляет Андрей Руденко.

Еще до начала полномасштабного вторжения Андрей Руденко, который в то время проходил службу в спецподразделении патрульной полиции, чувствовал - большая война будет.

Он позаботился о безопасности Кирилла и отправил его к маме в США. Однако не прошло и года, как сын вернулся.

Кирилл мог там остаться, ассимилироваться, иметь хорошую жизнь. Но ему было очень тяжело находиться за границей, когда его страна борется за независимость. Поэтому Кирилл устроился на работу, заработал на билет и за несколько недель до своего 18-летия вернулся в Украину - добавил Андрей Руденко.

Прошлым летом Кирилл решил присоединиться к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады.

Мы постоянно были на связи. Я старался помочь техникой, делился опытом, а еще предлагал сменить подразделение, чтобы меньше рисковать... А он мне отвечал: "Все хорошо, все офигенно". Был счастлив в своем сообществе, потому что чувствовал, что может сделать что-то ценное для государства - добавляет отец.

Андрей Руденко говорит, что если бы имел возможность еще раз поговорить с сыном, то сказал бы, что очень сильно им гордится.

Искренне считаю, что он был во всем лучше меня. Кирилл намного лучше и сильнее прожил эту жизнь. Она у него была интересной и красочной. Я очень сильно им горжусь и единственное - хотел бы еще хоть раз его обнять - резюмировал мужчина.

Кирилл Руденко — навсегда в строю! (11.11.2005 — 11.12.2025) Фото: Юлия Цишкевич