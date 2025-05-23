В результате вражеского удара ранен 76-летний житель Сумщины
Киев • УНН
23 мая россияне обстреляли Белопольскую громаду в Сумской области, ранив 76-летнего местного жителя, который работал во дворе. Также повреждены десятки домов, продолжается эвакуация.
В пятницу, 23 мая, российские войска в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области, в результате чего получил ранение местный житель. Об этом информирует УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию (ОВА).
Детали
По информации Сумской ОВА, больше всего от вражеских обстрелов страдает Белопольская громада.
Сегодня в результате вражеского удара ранен 76-летний житель Белополья. Мужчина находился на своем приусадебном участке, когда россияне открыли огонь. Медики уже прооперировали его, сейчас мужчина находится в больнице
Отмечается, что также утром после удара из РСЗО загорелся пожар в одном из домов в Белопольской громаде.
"К счастью, в момент попадания жителей в доме не было", - добавили в ОВА.
В целом за последние сутки еще с десяток домов в громаде разрушены или серьезно повреждены в результате обстрелов
С начала мая в Белопольской и Ворожбянской громадах продолжается усиленная эвакуация.
"Сейчас в Белопольской громаде остаются около 3000 человек. Вчера выехали трое. В Ворожбянской – остается менее 800 человек. Жителей приграничья призывают не медлить", - отметили в ОВА.
Напомним
Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин убежден, что в случае создания "буферной зоны" в нескольких областях, эти территории, по факту, будут российскими. Тогда придется готовиться к боям за Сумы и Харьков.
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