Внаслідок ворожого удару поранений 76-річний житель Сумщини
Київ • УНН
23 травня росіяни обстріляли Білопільську громаду на Сумщині, поранивши 76-річного місцевого жителя, який працював на подвір’ї. Також пошкоджено десятки будинків, триває евакуація.
У п'ятницю, 23 травня російські війська вчергове атакували прикордонні території Сумщини, внаслідок чого отримав поранення місцевий житель. Про це інформує УНН із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію (ОВА).
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За інформацією Сумської ОВА, найбільше від ворожих обстрілів потерпає Білопільська громада.
Сьогодні внаслідок ворожого удару поранений 76-річний мешканець Білопілля. Чоловік перебував на своїй присадибній ділянці, коли росіяни відкрили вогонь. Медики вже прооперували його, зараз чоловік перебуває у лікарні
Зазначається, що також зранку після удару з РСЗВ зайнялася пожежа в одному із будинків у Білопільській громаді.
"На щастя, у момент влучання мешканців в оселі не було", - додали в ОВА.
Загалом за останню добу ще з десяток будинків у громаді зруйновані або серйозно пошкоджені внаслідок обстрілів
Із початку травня в Білопільській та Ворожбянській громадах триває посилена евакуація.
"Зараз у Білопільській громаді залишаються близько 3000 людей. Учора виїхали троє. У Ворожбянській – лишається менш як 800 людей. Мешканців прикордоння закликають не зволікати", - зауважили в ОВА.
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На Київщині чоловік та жінка поранені внаслідок атаки дронів23.05.25, 22:02 • 2280 переглядiв