Третья штурмовая показала, как разведка отбила наступление ДРГ под Новоселовкой и сорвала планы врага

Эксклюзив
15:13 • 428 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
12:39 • 15857 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 24188 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 35959 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 58649 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 21383 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38065 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 29939 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25188 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 35188 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК16 октября, 06:15
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго16 октября, 07:17
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым в истории Украины военным омбудсменом16 октября, 08:51
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается12:39
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 58637 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39
Третья штурмовая показала, как разведка отбила наступление ДРГ под Новоселовкой и сорвала планы врага

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Третья штурмовая бригада показала видео боев на Харьковщине, разведчики ликвидировали российскую ДРГ под Новоселовкой. Они предотвратили создание плацдарма для наступления на Оскол и перерезание трассы Изюм–Славянск.

Третья штурмовая показала, как разведка отбила наступление ДРГ под Новоселовкой и сорвала планы врага

Бойцы Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса остановили продвижение российской диверсионно-разведывательной группы в районе Новоселовки на Харьковщине, не дав врагу создать плацдарм для наступления на Оскол и перерезать трассу Изюм–Славянск. Об этом рассказали военнослужащие и опубликовали соответствующее видео, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в бригаде, разведчики заблаговременно знали о местонахождении противника – большое промышленное здание с ангарами и подвалами. 

В бригаде обнародовали видео операции, снятое на GoPro в режиме LIVE.

Предложили врагу сдаться, но после отказа отработали по целям. Далее действовали по CQB – комната за комнатой 

– рассказали в подразделении.

Во время зачистки украинские воины уничтожили нескольких оккупантов, нашли тела "двухсотых" и изъяли вражескую рацию, из которой стало известно, что остатки ДРГ в панике потеряли связь со своими.

Разведчики не дали врагу создать плацдарм и удержали ситуацию под контролем. Задача выполнена 

– подытожили в Третьей штурмовой бригаде.

В сеть выложили видео из поезда в Швейцарии с угрозами украиноязычной семье русскоязычным мужчиной: Украина требует расследования16.10.25, 11:44

