Третья штурмовая показала, как разведка отбила наступление ДРГ под Новоселовкой и сорвала планы врага
Киев • УНН
Третья штурмовая бригада показала видео боев на Харьковщине, разведчики ликвидировали российскую ДРГ под Новоселовкой. Они предотвратили создание плацдарма для наступления на Оскол и перерезание трассы Изюм–Славянск.
Бойцы Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса остановили продвижение российской диверсионно-разведывательной группы в районе Новоселовки на Харьковщине, не дав врагу создать плацдарм для наступления на Оскол и перерезать трассу Изюм–Славянск. Об этом рассказали военнослужащие и опубликовали соответствующее видео, пишет УНН.
Подробности
Как сообщили в бригаде, разведчики заблаговременно знали о местонахождении противника – большое промышленное здание с ангарами и подвалами.
В бригаде обнародовали видео операции, снятое на GoPro в режиме LIVE.
Предложили врагу сдаться, но после отказа отработали по целям. Далее действовали по CQB – комната за комнатой
Во время зачистки украинские воины уничтожили нескольких оккупантов, нашли тела "двухсотых" и изъяли вражескую рацию, из которой стало известно, что остатки ДРГ в панике потеряли связь со своими.
Разведчики не дали врагу создать плацдарм и удержали ситуацию под контролем. Задача выполнена
