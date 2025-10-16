$41.760.01
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається12:39 • 15934 перегляди
Третя штурмова показала, як розвідка відбила наступ ДРГ під Новоселівкою і зірвала плани ворога

Київ • УНН

 • 510 перегляди

Третя штурмова бригада показала відео боїв на Харківщині, розвідники ліквідували російську ДРГ під Новоселівкою. Вони запобігли створенню плацдарму для наступу на Оскіл та перерізанню траси Ізюм–Слов’янськ.

Третя штурмова показала, як розвідка відбила наступ ДРГ під Новоселівкою і зірвала плани ворога

Бійці Третьої штурмової бригади Третього армійського корпусу зупинили просування російської диверсійно-розвідувальної групи в районі Новоселівки на Харківщині, не давши ворогу створити плацдарм для наступу на Оскіл і перерізати трасу Ізюм–Слов’янськ. Про це розповіли військовослужбовці та опублікували відповідне відео, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у бригаді, розвідники завчасно знали про місце розташування противника – велику промислову будівлю з ангарами та підвалами. 

У бригаді оприлюднили відео операції, зняте на GoPro у режимі LIVE.

Запропонували ворогу здатися, але після відмови відпрацювали по цілях. Далі діяли по CQB – кімната за кімнатою 

– розповіли у підрозділі.

Під час зачистки українські воїни знищили кількох окупантів, знайшли тіла "двохсотих" і вилучили ворожу рацію, з якої стало відомо, що залишки ДРГ у паніці втратили зв’язок зі своїми.

Розвідники не дали ворогу створити плацдарм і втримали ситуацію під контролем. Завдання виконано 

– підсумували у Третій штурмовій бригаді.

У мережі виклали відео з потяга у Швейцарії з погрозами україномовній родині російськомовним чоловіком: Україна вимагає розслідування

Степан Гафтко

Війна в Україні
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Слов'янськ
3-тя окрема штурмова бригада (Україна)
Харківська область
Ізюм
Швейцарія