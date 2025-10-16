Третя штурмова показала, як розвідка відбила наступ ДРГ під Новоселівкою і зірвала плани ворога
Київ • УНН
Третя штурмова бригада показала відео боїв на Харківщині, розвідники ліквідували російську ДРГ під Новоселівкою. Вони запобігли створенню плацдарму для наступу на Оскіл та перерізанню траси Ізюм–Слов’янськ.
Бійці Третьої штурмової бригади Третього армійського корпусу зупинили просування російської диверсійно-розвідувальної групи в районі Новоселівки на Харківщині, не давши ворогу створити плацдарм для наступу на Оскіл і перерізати трасу Ізюм–Слов’янськ. Про це розповіли військовослужбовці та опублікували відповідне відео, пише УНН.
Деталі
Як повідомили у бригаді, розвідники завчасно знали про місце розташування противника – велику промислову будівлю з ангарами та підвалами.
У бригаді оприлюднили відео операції, зняте на GoPro у режимі LIVE.
Запропонували ворогу здатися, але після відмови відпрацювали по цілях. Далі діяли по CQB – кімната за кімнатою
Під час зачистки українські воїни знищили кількох окупантів, знайшли тіла "двохсотих" і вилучили ворожу рацію, з якої стало відомо, що залишки ДРГ у паніці втратили зв’язок зі своїми.
Розвідники не дали ворогу створити плацдарм і втримали ситуацію під контролем. Завдання виконано
