30 мая, 15:10 • 25994 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 31849 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 22853 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 68615 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 87165 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 57391 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 59067 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 70913 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 71193 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 71848 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
российские войска отступают под натиском украинских роботизированных систем – CNN

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Использование наземных роботов заменило более двух тысяч пехотинцев в 164 операциях. Технологии помогают ВСУ компенсировать нехватку личного состава.

Украина все активнее использует роботизированные системы и беспилотники на фронте, заставляя российские войска отступать и менять тактику. Об этом 2026/05/30/europe/ukraine-robots-drones-russia-war-intl">говорится в репортаже CNN из восточной Украины, передает УНН.

Детали

Американский телеканал отмечает, что из-за нехватки личного состава и затяжной войны Украина осуществила стремительную трансформацию ведения боевых действий. Значительная часть операций теперь проводится без прямого участия военных на передовой – с помощью дронов, наземных роботов и дистанционно управляемой техники.

В материале говорится о подразделении Третьей штурмовой бригады, которое проводит атаки на российские позиции с помощью роботизированных платформ со взрывчаткой. Операции координируются из укрытий в десятках километров от фронта.

По словам украинских военных, россияне называют эти машины "тихой смертью", так как слышат их только на расстоянии около 10 метров – уже в пределах поражения.

Зеленский провел Ставку - дал задания по НРК и защите от баллистики и получил отчет разведки об ухудшении показателей рф27.04.26, 17:07 • 3338 просмотров

Издание пишет, что только за 164 штурмовые операции подразделение подсчитало: для достижения аналогичного результата с помощью обычной пехоты Украине пришлось бы задействовать около 2300 военных, при этом половина из них могла бы погибнуть или получить ранения.

Если бы такое оборудование было доступно раньше, больше моих побратимов остались бы живы

- заявил заместитель командира подразделения, который ранее воевал в Бахмуте и Авдеевке.

Командир подразделения Макар Зинкевич отметил, что современная война полностью меняется под влиянием технологий.

Теперь технологии решают все. Назад дороги нет

- сказал он.

CNN также подчеркивает, что Украина поставила амбициозную цель - ежемесячно ликвидировать или выводить из строя до 35 тысяч российских военных. По данным британской разведки GCHQ, общие потери рф погибшими уже могли достичь 500 тысяч человек.

В репортаже описаны и другие роботизированные системы, которые Украина активно внедряет: безэкипажные платформы с крупнокалиберными пулеметами, дроны для доставки боеприпасов, эвакуации раненых и обеспечения передовых позиций.

В то же время журналисты обращают внимание, что Украина продолжает сталкиваться с острой нехваткой живой силы. В материале приводится пример двух украинских военных, которые провели на передовых позициях более 330 дней почти без ротации.

Единственное, что держало меня - это мои дети и жена. Иначе я давно бы сошел с ума

- рассказал один из военных.

По оценке СМИ, роботизация войны стала для Украины не только технологическим преимуществом, но и способом сохранить жизни тысячам военных.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость операции по поставке наземных роботизированных комплексов для нужд Сил обороны.

