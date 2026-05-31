российские войска отступают под натиском украинских роботизированных систем – CNN

Украина все активнее использует роботизированные системы и беспилотники на фронте, заставляя российские войска отступать и менять тактику. Об этом 2026/05/30/europe/ukraine-robots-drones-russia-war-intl">говорится в репортаже CNN из восточной Украины, передает УНН.

Американский телеканал отмечает, что из-за нехватки личного состава и затяжной войны Украина осуществила стремительную трансформацию ведения боевых действий. Значительная часть операций теперь проводится без прямого участия военных на передовой – с помощью дронов, наземных роботов и дистанционно управляемой техники.

В материале говорится о подразделении Третьей штурмовой бригады, которое проводит атаки на российские позиции с помощью роботизированных платформ со взрывчаткой. Операции координируются из укрытий в десятках километров от фронта.

По словам украинских военных, россияне называют эти машины "тихой смертью", так как слышат их только на расстоянии около 10 метров – уже в пределах поражения.

Издание пишет, что только за 164 штурмовые операции подразделение подсчитало: для достижения аналогичного результата с помощью обычной пехоты Украине пришлось бы задействовать около 2300 военных, при этом половина из них могла бы погибнуть или получить ранения.

Если бы такое оборудование было доступно раньше, больше моих побратимов остались бы живы - заявил заместитель командира подразделения, который ранее воевал в Бахмуте и Авдеевке.

Командир подразделения Макар Зинкевич отметил, что современная война полностью меняется под влиянием технологий.

Теперь технологии решают все. Назад дороги нет - сказал он.

CNN также подчеркивает, что Украина поставила амбициозную цель - ежемесячно ликвидировать или выводить из строя до 35 тысяч российских военных. По данным британской разведки GCHQ, общие потери рф погибшими уже могли достичь 500 тысяч человек.

В репортаже описаны и другие роботизированные системы, которые Украина активно внедряет: безэкипажные платформы с крупнокалиберными пулеметами, дроны для доставки боеприпасов, эвакуации раненых и обеспечения передовых позиций.

В то же время журналисты обращают внимание, что Украина продолжает сталкиваться с острой нехваткой живой силы. В материале приводится пример двух украинских военных, которые провели на передовых позициях более 330 дней почти без ротации.

Единственное, что держало меня - это мои дети и жена. Иначе я давно бы сошел с ума - рассказал один из военных.

По оценке СМИ, роботизация войны стала для Украины не только технологическим преимуществом, но и способом сохранить жизни тысячам военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость операции по поставке наземных роботизированных комплексов для нужд Сил обороны.

