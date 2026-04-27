Зеленский провел Ставку - дал задания по НРК и защите от баллистики и получил отчет разведки об ухудшении показателей рф

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку Верховного Главнокомандующего, где обсудили три вопроса - НРК, антибаллистическую защиту и доклады разведок об ухудшении показателей и экспортных потерях россии после первого квартала, несмотря на попытки агрессора использовать войну в Иране, и дал задания, пишет УНН.

"Первое – НРК. Именно наземные роботизированные комплексы сейчас являются одним из самых горячих запросов наших Сил обороны, и производство и поставки должны успевать за потребностью. Объем контрактования НРК должен быть значительно больше, чем в прошлом году", - отметил Президент.

Уже законтрактовано 25 тысяч НРК – вдвое больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень: количество будет увеличено, и ощутимо, контрактование продолжается

Он поблагодарил "всех производителей, которые обеспечивают своевременное выполнение контрактов, и каждое наше подразделение и всех командиров, которые масштабируют использование НРК".

Второй вопрос – защита против баллистики. Были доклады по поставкам ракет для антибаллистических систем и состоянию выполнения договоренностей с партнерами. Важно, чтобы на май поставки были не меньше, чем мы уже получили на уровне обещаний от партнеров, и это прямая задача для наших дипломатов и военного командования. Обсудили и состояние работы по альтернативным средствам антибаллистической защиты – доступным в мире и собственным, украинским разработкам