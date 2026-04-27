Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
Непогода в Украине унесла жизни 3 человек, 7 пострадали, часть 19 областей без электричества
Глобальные военные расходы выросли на 2,9%, несмотря на сокращение со стороны США из-за замораживания помощи Украине
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстрелов
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствиях
Зеленский провел Ставку - дал задания по НРК и защите от баллистики и получил отчет разведки об ухудшении показателей рф

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Президент провел заседание Ставки по НРК, антибаллистической защите и отчетам разведок о рф. Владимир Зеленский дал соответствующие поручения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку Верховного Главнокомандующего, где обсудили три вопроса - НРК, антибаллистическую защиту и доклады разведок об ухудшении показателей и экспортных потерях россии после первого квартала, несмотря на попытки агрессора использовать войну в Иране, и дал задания, пишет УНН.

Провел Ставку. Три ключевых вопроса

— написал Зеленский в соцсетях.

О НРК

"Первое – НРК. Именно наземные роботизированные комплексы сейчас являются одним из самых горячих запросов наших Сил обороны, и производство и поставки должны успевать за потребностью. Объем контрактования НРК должен быть значительно больше, чем в прошлом году", - отметил Президент.

Уже законтрактовано 25 тысяч НРК – вдвое больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень: количество будет увеличено, и ощутимо, контрактование продолжается

— отметил Зеленский.

Он поблагодарил "всех производителей, которые обеспечивают своевременное выполнение контрактов, и каждое наше подразделение и всех командиров, которые масштабируют использование НРК".

Поручил Генеральному штабу и Министерству обороны Украины ежемесячно проверять реальную потребность в НРК и уровень поставок

— указал Президент.

Защита против баллистики

Второй вопрос – защита против баллистики. Были доклады по поставкам ракет для антибаллистических систем и состоянию выполнения договоренностей с партнерами. Важно, чтобы на май поставки были не меньше, чем мы уже получили на уровне обещаний от партнеров, и это прямая задача для наших дипломатов и военного командования. Обсудили и состояние работы по альтернативным средствам антибаллистической защиты – доступным в мире и собственным, украинским разработкам

— отметил Зеленский.

Доклады ГУР и СВР

"Третий вопрос на Ставке – доклады разведок", - добавил Президент.

ГУР и Служба внешней разведки Украины основательно доложили о состоянии экономики и социальных процессов в россии после первого квартала этого года: фиксируем существенное ухудшение ключевых показателей и заметные российские экспортные потери. Несмотря на попытки российского руководства использовать войну в Иране для исправления финансовой ситуации, реальные результаты для россии отрицательные. В частности, наши дальнобойные санкции на это работают. Будем продолжать наше давление на агрессора. Слава Украине!

— подчеркнул Зеленский.

