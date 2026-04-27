Зеленский провел Ставку - дал задания по НРК и защите от баллистики и получил отчет разведки об ухудшении показателей рф
Киев • УНН
Президент провел заседание Ставки по НРК, антибаллистической защите и отчетам разведок о рф. Владимир Зеленский дал соответствующие поручения.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку Верховного Главнокомандующего, где обсудили три вопроса - НРК, антибаллистическую защиту и доклады разведок об ухудшении показателей и экспортных потерях россии после первого квартала, несмотря на попытки агрессора использовать войну в Иране, и дал задания, пишет УНН.
Провел Ставку. Три ключевых вопроса
О НРК
"Первое – НРК. Именно наземные роботизированные комплексы сейчас являются одним из самых горячих запросов наших Сил обороны, и производство и поставки должны успевать за потребностью. Объем контрактования НРК должен быть значительно больше, чем в прошлом году", - отметил Президент.
Уже законтрактовано 25 тысяч НРК – вдвое больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень: количество будет увеличено, и ощутимо, контрактование продолжается
Он поблагодарил "всех производителей, которые обеспечивают своевременное выполнение контрактов, и каждое наше подразделение и всех командиров, которые масштабируют использование НРК".
Поручил Генеральному штабу и Министерству обороны Украины ежемесячно проверять реальную потребность в НРК и уровень поставок
Защита против баллистики
Второй вопрос – защита против баллистики. Были доклады по поставкам ракет для антибаллистических систем и состоянию выполнения договоренностей с партнерами. Важно, чтобы на май поставки были не меньше, чем мы уже получили на уровне обещаний от партнеров, и это прямая задача для наших дипломатов и военного командования. Обсудили и состояние работы по альтернативным средствам антибаллистической защиты – доступным в мире и собственным, украинским разработкам
Доклады ГУР и СВР
"Третий вопрос на Ставке – доклады разведок", - добавил Президент.
ГУР и Служба внешней разведки Украины основательно доложили о состоянии экономики и социальных процессов в россии после первого квартала этого года: фиксируем существенное ухудшение ключевых показателей и заметные российские экспортные потери. Несмотря на попытки российского руководства использовать войну в Иране для исправления финансовой ситуации, реальные результаты для россии отрицательные. В частности, наши дальнобойные санкции на это работают. Будем продолжать наше давление на агрессора. Слава Украине!
Война против Ирана удваивает основные доходы россии от нефти до $9 млрд в апреле - Reuters09.04.26, 17:13 • 3229 просмотров