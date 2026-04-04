Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
В Силах обороны вводят изменения в БОПП по дронам - Сырский

Киев • УНН

 • 5220 просмотра

Главнокомандующий заявил о внедрении обучения по противодействию БПЛА и переносе центров подготовки в безопасные районы. 68 частей уже самостоятельно готовят новобранцев.

В Силах обороны вводят изменения в БОПП по дронам - Сырский

В Силах обороны вводятся изменения в БОПП - с акцентом на работе с беспилотниками и противодействии вражеским дронам, сообщил в субботу Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях, пишет УНН.

Базовой общевойсковой подготовке постоянно уделяем внимание. В частности, во время рабочего совещания решили внести коррективы в содержание подготовки по борьбе с вражескими БПЛА и усилить технологическую составляющую, фокус - на работе с БПЛА и противодействии вражеским дронам

- написал Сырский.

По его словам, анализируется обратная связь от курсантов. "Это позволяет повышать качество обучения, совершенствовать программы и материально-техническую базу", - указал он.

"Отдельное внимание уделяем индивидуальной подготовке. Продолжаем рассредоточение полигонов и учебных центров, переносим их в более безопасные районы, строим укрытия", - добавил Главком.

Кроме учебных центров, по его словам, сейчас "68 воинских частей проводят БОПП на своих фондах". "Некоторые бригады уже длительное время готовят новичков собственными силами, другие – лишь недавно взялись за это дело. Важно одно: результат и качество", - отметил он.

"Во время совещания заслушали боевые подразделения. В частности, свои положительные наработки по подготовке военнослужащих продемонстрировали 3-я штурмовая и 57-я мотопехотная бригады", - продолжил Главком.

"Проблемные вопросы видим. Решения - нарабатываем и внедряем. В то же время наши партнеры признают высокий уровень подготовки украинского войска - и перенимают наш опыт. Спасибо каждому воину, кто держит строй и делает Украину сильнее", - подытожил Сырский.

