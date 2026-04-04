У Силах оборони вводять зміни до БЗВП щодо дронів - Сирський

Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 33859 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 20008 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 33439 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 35889 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 59298 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 48086 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
3 квітня, 11:17 • 42739 перегляди
Зеленський прагне чіткіших гарантій безпеки США і анонсував у документ відповіді на запитання, які є
Ексклюзив
3 квітня, 08:16 • 68497 перегляди
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 07:41 • 60903 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Популярнi новини
Спікер парламенту Ірану натякнув на загрозу ще одній ключовій протоці на Близькому Сході4 квітня, 04:11 • 12091 перегляди
Укрзалізниця зупинила частину потягів і евакуює пасажирів через атаку дронів на Київщині4 квітня, 04:33 • 20260 перегляди
Як проходить політ Artemis II до МісяцяPhoto4 квітня, 04:40 • 12929 перегляди
Україна видала Азербайджану іноземця, який воював на боці росіїPhoto4 квітня, 06:58 • 17906 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto07:41 • 15822 перегляди
Публікації
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 33827 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 33415 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 44699 перегляди
Оподаткування лізингу: чому БЕБ переслідує авіакомпанії за міжнародні контракти3 квітня, 12:35 • 47602 перегляди
Що посадити у квітні - овочеві культури для раннього врожаюPhoto3 квітня, 10:22 • 54972 перегляди
УНН Lite
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo10:47 • 7824 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto07:41 • 15915 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 34595 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 50050 перегляди
Для "Суперґьорл" представили новий трейлер - битва з Кремом з Жовтих пагорбів і Момоа в образі антигерояVideo1 квітня, 14:33 • 46572 перегляди
У Силах оборони вводять зміни до БЗВП щодо дронів - Сирський

Головком заявив про впровадження навчання з протидії БПЛА та перенесення центрів підготовки у безпечні райони. 68 частин вже самостійно готують новобранців.

У Силах оборони вводять зміни до БЗВП - з акцентом на роботі з безпілотниками та протидії ворожим дронам, повідомив у суботу Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережах, пише УНН.

Базовій загальновійськовій підготовці постійно приділяємо увагу. Зокрема, під час робочої наради вирішили внести корективи у зміст підготовки щодо боротьби з ворожими БПЛА та посилити технологічну складову, фокус - на роботі з БпЛА та протидії ворожим дронам

- написав Сирський.

З його слів, аналізується зворотний зв’язок від курсантів. "Це дозволяє підвищувати якість навчання, вдосконалювати програми та матеріально-технічну базу", - вказав він.

"Окрему увагу приділяємо індивідуальній підготовці. Продовжуємо розосередження полігонів і навчальних центрів, переносимо їх у більш безпечні райони, будуємо укриття", - додав Головком.

Окрім навчальних центрів, з його слів, наразі "68 військових частин проводять БЗВП на своїх фондах". "Деякі бригади вже тривалий час готують новачків власними силами, інші – лише нещодавно взялися за цю справу. Важливо одне: результат і якість", - зазначив він.

"Під час наради заслухали бойові підрозділи. Зокрема, свої позитивні напрацювання щодо підготовки військовослужбовців продемонстрували 3-тя штурмова та 57-ма мотопіхотна бригади", - вів далі Головком.

"Проблемні питання бачимо. Рішення - напрацьовуємо і впроваджуємо. Водночас наші партнери визнають високий рівень підготовки українського війська - і переймають наш досвід. Дякую кожному воїну, хто тримає стрій і робить Україну сильнішою", - підсумував Сирський.

Обсяг такмеду потроївся в оновленій БЗВП - Міноборони25.12.25, 15:19 • 3748 переглядiв

