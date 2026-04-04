У Силах оборони вводять зміни до БЗВП щодо дронів - Сирський
Київ • УНН
Головком заявив про впровадження навчання з протидії БПЛА та перенесення центрів підготовки у безпечні райони. 68 частин вже самостійно готують новобранців.
У Силах оборони вводять зміни до БЗВП - з акцентом на роботі з безпілотниками та протидії ворожим дронам, повідомив у суботу Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережах, пише УНН.
Базовій загальновійськовій підготовці постійно приділяємо увагу. Зокрема, під час робочої наради вирішили внести корективи у зміст підготовки щодо боротьби з ворожими БПЛА та посилити технологічну складову, фокус - на роботі з БпЛА та протидії ворожим дронам
З його слів, аналізується зворотний зв’язок від курсантів. "Це дозволяє підвищувати якість навчання, вдосконалювати програми та матеріально-технічну базу", - вказав він.
"Окрему увагу приділяємо індивідуальній підготовці. Продовжуємо розосередження полігонів і навчальних центрів, переносимо їх у більш безпечні райони, будуємо укриття", - додав Головком.
Окрім навчальних центрів, з його слів, наразі "68 військових частин проводять БЗВП на своїх фондах". "Деякі бригади вже тривалий час готують новачків власними силами, інші – лише нещодавно взялися за цю справу. Важливо одне: результат і якість", - зазначив він.
"Під час наради заслухали бойові підрозділи. Зокрема, свої позитивні напрацювання щодо підготовки військовослужбовців продемонстрували 3-тя штурмова та 57-ма мотопіхотна бригади", - вів далі Головком.
"Проблемні питання бачимо. Рішення - напрацьовуємо і впроваджуємо. Водночас наші партнери визнають високий рівень підготовки українського війська - і переймають наш досвід. Дякую кожному воїну, хто тримає стрій і робить Україну сильнішою", - підсумував Сирський.
