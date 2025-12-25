Объем такмеда утроился в обновленной БЗВП - Минобороны
Объем медицинской подготовки в базовой общевойсковой подготовке ВСУ увеличен втрое, до 30 часов интенсивных занятий. Обучение включает алгоритм M.A.R.C.H. и отработку самопомощи под огнем.
Объем медицинской подготовки в увеличенной до 51 дня базовой общевойсковой подготовке (БОВП) вырос втрое - до 30 часов интенсивных занятий, согласно обновленным программам Генерального штаба ВСУ, сообщили в Минобороны, пишет УНН.
Объем медицинской подготовки в рамках БОВП увеличен втрое – до 30 часов интенсивных занятий. Каждый боец должен стать автономной единицей, способной стабилизировать раненого до прибытия медиков
В оборонном ведомстве указали главное об обучении:
- алгоритм M.A.R.C.H.: четкая последовательность действий для устранения критических угроз – от остановки массивного кровотечения и восстановления дыхания до борьбы с шоком и гипотермией;
- единый язык: использование стандарта M.A.R.C.H. исключает хаос при передаче раненого профессиональным медикам;
- этапность: отработка самопомощи под огнем и полного осмотра в укрытии с соблюдением правила «2 часов» для работы турникета;
- собственная аптечка (АМЗИ): использование аптечки побратима для оказания ему помощи.
"Навыки закрепляются во время трехсуточных комплексных занятий в условиях усталости и имитации обстрелов", - говорится в сообщении.
Теоретическая база, как указано, доступна в приложении "Армия+".
