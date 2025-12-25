Объем такмеда утроился в обновленной БЗВП - Минобороны

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 10148 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 12183 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 15175 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 12700 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 12414 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 11765 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 44474 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 62518 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31749 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 50554 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
80%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 12986 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 11809 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 11907 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 10422 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 11659 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 10148 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 44474 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 32526 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 62518 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 50554 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Прокудин Александр Сергеевич
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Папа Лев XIV
Кэтрин, принцесса Уэльская
Актуальные места
Украина
Сумская область
Днепропетровская область
Франция
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 5482 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 10451 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 11933 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 18850 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 30317 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

Объем такмеда утроился в обновленной БЗВП - Минобороны

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Объем медицинской подготовки в базовой общевойсковой подготовке ВСУ увеличен втрое, до 30 часов интенсивных занятий. Обучение включает алгоритм M.A.R.C.H. и отработку самопомощи под огнем.

Объем такмеда утроился в обновленной БЗВП - Минобороны

Объем медицинской подготовки в увеличенной до 51 дня базовой общевойсковой подготовке (БОВП) вырос втрое - до 30 часов интенсивных занятий, согласно обновленным программам Генерального штаба ВСУ, сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Объем медицинской подготовки в рамках БОВП увеличен втрое – до 30 часов интенсивных занятий. Каждый боец должен стать автономной единицей, способной стабилизировать раненого до прибытия медиков

- сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве указали главное об обучении:

  • алгоритм M.A.R.C.H.: четкая последовательность действий для устранения критических угроз – от остановки массивного кровотечения и восстановления дыхания до борьбы с шоком и гипотермией;
    • единый язык: использование стандарта M.A.R.C.H. исключает хаос при передаче раненого профессиональным медикам;
      • этапность: отработка самопомощи под огнем и полного осмотра в укрытии с соблюдением правила «2 часов» для работы турникета;
        • собственная аптечка (АМЗИ): использование аптечки побратима для оказания ему помощи.

          "Навыки закрепляются во время трехсуточных комплексных занятий в условиях усталости и имитации обстрелов", - говорится в сообщении.

          Теоретическая база, как указано, доступна в приложении "Армия+".

          Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"08.12.25, 11:07 • 16457 просмотров

          Юлия Шрамко

          ОбществоВойна в УкраинеЗдоровье
          Мобилизация
          Военное положение
          Война в Украине
          Генеральный штаб Вооруженных сил Украины