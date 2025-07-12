Сердцем и душой был с Украиной: на фронте погиб 21-летний доброволец из Венгрии

Гражданин Венгрии Асер Беньямин, добровольцем вступивший в Вооруженные силы Украины, погиб при выполнении боевого задания. Отмечается, что Асер был не венгром из Закарпатья, а из Венгрии, пишет УНН со ссылкой на telex.

Детали

Асер Беньямин, родившийся в 2004 году, сначала был контрактником в Вооруженных силах Венгрии, но он не явился на место службы в марте 2023 года, и по этой причине против него было возбуждено уголовное производство. Вместо этого воин сообщил своему командованию, что собирается воевать в Украине.

По неподтвержденной информации из украинского источника, Асер Беньямин служил в одном из самых элитных подразделений – 3-й отдельной штурмовой бригаде, ядром которой были бойцы бригады специальных операций "Азов". Он погиб в бою с россиянами в этом подразделении вскоре после своего 21-летия.

Венгерская сторона работает над возвращением тела Асера домой, тогда как его отец, Асер Натан, живущий в Канаде, хотел бы, чтобы его сына похоронили либо в Киеве, либо в Торонто. Он не сможет поехать в Венгрию, поскольку бежал в Канаду в конце 2010-х годов, где ему предоставили политическое убежище.

Он любил военные технологии, военную тематику, он уже в восьмилетнем возрасте рисовал танки. Я бы хотел, чтобы Бенджи был похоронен в Киеве или Торонто, но точно не в Венгрии, потому что тогда я не смог бы увидеть его могилу – сказал отец погибшего.

Мужчина также подчеркнул, что его сын четко встал на сторону Украины, сердцем и душой был с ней.

Своими действиями и решениями Беньямин четко встал на сторону украинского народа, и из-за известных юридических последствий он, очевидно, никогда бы не вернулся в Венгрию. Именно поэтому я выразил намерение похоронить сына в Киеве. Сердцем и душой Беньямин был связан с Украиной и украинским народом – сказал отец.

Дополнение

Во время боевых действий погиб доброволец из Новой Зеландии Шан Ле Кернс. Он защищал Украину в рядах Сил обороны, об этом сообщил посол Украины в Австралии.

На украинском фронте погиб латвийский доброволец Никита Таренов. Он получил ранения во время отражения наступления и погиб от удара дрона во время эвакуации.