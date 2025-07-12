Серцем і душею був з Україною: на фронті загинув 21-річний доброволець з Угорщини
Київ • УНН
Угорський доброволець Асер Беньямін, який народився у 2004 році, загинув під час виконання бойового завдання в Україні. Його батько, Асер Натан, який проживає в Канаді, бажає поховати сина в Києві або Торонто, оскільки сам не може повернутися до Угорщини.
Громадянин Угорщини Асер Беньямін, який добровольцем вступив до Збройних сил України, загинув під час виконання бойового завдання. Зазначається, що Асер був не угорцем із Закарпаття, а з Угорщини, пише УНН з посиланням на telex.
Деталі
Асер Беньямін, який народився у 2004 році, спочатку був контрактником у Збройних силах Угорщини, але він не з'явився на місце служби у березні 2023 року, і з цієї причини проти нього було порушено кримінальне провадження. Натомість воїн він повідомив своєму командуванню, що збирається воювати в Україні.
За непідтвердженою інформацією з українського джерела, Асер Беньямін служив в одному з найелітніших підрозділів – 3-й окремій штурмовій бригаді, ядром якої були бійці бригади спеціальних операцій "Азов". Він загинув у бою з росіянами в цьому підрозділі невдовзі після свого 21-річчя.
Угорська сторона працює над поверненням тіла Асера додому, тоді як його батько, Асер Натан, який живе в Канаді, хотів би, щоб його сина поховали або в Києві, або в Торонто. Він не зможе поїхати до Угорщини, оскільки втік до Канади наприкінці 2010-х років, де йому надали політичний притулок.
Він любив військові технології, військову тематику, він уже у восьмирічному віці малював танки. Я б хотів, щоб Бенджі був похований у Києві чи Торонто, але точно не в Угорщині, бо тоді я не зміг би побачити його могилу
Чоловік також наголосив, що його син чітко став на бік України, серцем і душею був з нею.
Своїми діями та рішеннями Беньямін чітко став на бік українського народу, і через відомі юридичні наслідки він, очевидно, ніколи б не повернувся до Угорщини. Саме тому я висловив намір поховати сина в Києві. Серцем і душею Беньямін був пов'язаний з Україною та українським народом
Доповнення
Під час бойових дій загинув доброволець з Нової Зеландії Шан Ле Кернс. Він захищав Україну в лавах Сил оборони, про це повідомив посол України в Австралії.
На українському фронті загинув латвійський доброволець Микита Таренов. Він отримав поранення під час відбиття наступу та загинув від удару дрона під час евакуації.