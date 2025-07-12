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Серцем і душею був з Україною: на фронті загинув 21-річний доброволець з Угорщини

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Угорський доброволець Асер Беньямін, який народився у 2004 році, загинув під час виконання бойового завдання в Україні. Його батько, Асер Натан, який проживає в Канаді, бажає поховати сина в Києві або Торонто, оскільки сам не може повернутися до Угорщини.

Серцем і душею був з Україною: на фронті загинув 21-річний доброволець з Угорщини

Громадянин Угорщини Асер Беньямін, який добровольцем вступив до Збройних сил України, загинув під час виконання бойового завдання. Зазначається, що Асер був не угорцем із Закарпаття, а з Угорщини, пише УНН з посиланням на telex.

Деталі

Асер Беньямін, який народився у 2004 році, спочатку був контрактником у Збройних силах Угорщини, але він не з'явився на місце служби у березні 2023 року, і з цієї причини проти нього було порушено кримінальне провадження. Натомість воїн він повідомив своєму командуванню, що збирається воювати в Україні.

За непідтвердженою інформацією з українського джерела, Асер Беньямін служив в одному з найелітніших підрозділів – 3-й окремій штурмовій бригаді, ядром якої були бійці бригади спеціальних операцій "Азов". Він загинув у бою з росіянами в цьому підрозділі невдовзі після свого 21-річчя.

Угорська сторона працює над поверненням тіла Асера додому, тоді як його батько, Асер Натан, який живе в Канаді, хотів би, щоб його сина поховали або в Києві, або в Торонто. Він не зможе поїхати до Угорщини, оскільки втік до Канади наприкінці 2010-х років, де йому надали політичний притулок.

Він любив військові технології, військову тематику, він уже у восьмирічному віці малював танки. Я б хотів, щоб Бенджі був похований у Києві чи Торонто, але точно не в Угорщині, бо тоді я не зміг би побачити його могилу 

– сказав батько полеглого.

Чоловік також наголосив, що його син чітко став на бік України, серцем і душею був з нею.

Своїми діями та рішеннями Беньямін чітко став на бік українського народу, і через відомі юридичні наслідки він, очевидно, ніколи б не повернувся до Угорщини. Саме тому я висловив намір поховати сина в Києві. Серцем і душею Беньямін був пов'язаний з Україною та українським народом

 – сказав батько.

Доповнення

Під час бойових дій загинув доброволець з Нової Зеландії Шан Ле Кернс. Він захищав Україну в лавах Сил оборони, про це повідомив посол України в Австралії.

На українському фронті загинув латвійський доброволець Микита Таренов. Він отримав поранення під час відбиття наступу та загинув від удару дрона під час евакуації.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
3-тя окрема штурмова бригада (Україна)
Збройні сили України
Канада
Угорщина
Україна
Київ
Tesla
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