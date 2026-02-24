Билецкий: Если откажемся от Донбасса, где гарантии, что потом не откажемся от украинского Харькова, Одессы, Запорожья, Херсона?

Украина выстояла, потому что нация сделала выбор сражаться. Попытка продать на переговорах то, что выстрадано и выстояно, приведет к глубокому моральному надлому. Об этом в блоге написал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он напомнил: четыре года назад россияне шли брать Киев за три дня. За четыре года они не смогли полностью оккупировать ни одной области Украины. Страна выстояла не потому, что имела внешнюю поддержку, а потому, что сотни тысяч людей приняли решение сражаться.

"Сотни, тысячи украинцев загоняли врага, как мамонта. За месяц россияне бежали, бросая все, — тела своих мертвых, машины, технику. 13 трофейных российских танков все еще несут службу в Третьей штурмовой бригаде. Захваченная нами на Киевщине российская ПВО "ТОР-М" до сих пор прикрывает от россиян один из украинских городов", — вспомнил Билецкий бои за Киевщину в марте 2022 года.

Он заявил, что Украине нужен настоящий мир, который сохраняет суверенность и способность защитить себя в будущем. Это исключает передачу врагу украинских территорий в обмен на "фальшивый мир" — Россия использует паузу для реванша и переписывания истории своего позорного провала.

"Если сегодня мы откажемся от украинской земли и наших людей на Донбассе, где гарантии, что мы так же не откажемся от украинского Харькова, Одессы, Запорожья, Херсона под угрозой возобновления войны?", — заявил комкор.

Билецкий подчеркнул, что главный миротворец — это украинский солдат на фронте, а единственный путь к настоящему миру — остановка противника по линии фронта. По его мнению, только тогда россияне первыми сядут за стол переговоров и предложат реальные условия, а не "троянского коня".

"Россиянам не удалось взять Киев за три дня. Не удалось сломать Украину за четыре года. И не удастся выгрызть нашу капитуляцию обманом", — заявил бригадный генерал.