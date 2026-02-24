Білецький: ​​Якщо відмовимось від Донбасу, де гарантії, що потім не відмовимося від українського Харкова, Одеси, Запоріжжя, Херсона?

$43.300.02
ukenru
14:05 • 1214 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 6444 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 7192 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 22450 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 18951 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 17960 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 17700 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16512 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22650 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40862 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 6468 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 22460 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 43885 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 63452 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 66629 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Антоніу Кошта
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Донецька область
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Starlink
Іскандер (ОТРК)

Білецький: ​​Якщо відмовимось від Донбасу, де гарантії, що потім не відмовимося від українського Харкова, Одеси, Запоріжжя, Херсона?

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Андрій Білецький заявив, що Україна вистояла завдяки рішенню сотень тисяч людей битися. Передача територій ворогу призведе до морального надлому та фальшивого миру.

Білецький: ​​Якщо відмовимось від Донбасу, де гарантії, що потім не відмовимося від українського Харкова, Одеси, Запоріжжя, Херсона?

Україна вистояла, тому що нація зробила вибір битися. Спроба продати на переговорах те, що вистраждано і вистояно, призведе до глибокого морального надлому. Про це у блозі написав Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він нагадав: чотири роки тому росіяни йшли брати Київ за три дні. За чотири роки вони не змогли повністю окупувати жодної області України. Країна вистояла не тому, що мала зовнішню підтримку, а тому, що сотні тисяч людей ухвалили рішення битися.

"Сотні, тисячі українців заганяли ворога, як мамонта. За місяць росіяни тікали, кидаючи все, — тіла своїх мертвих, машини, техніку. 13 трофейних російських танків все ще несуть службу у Третій штурмовій бригаді. Захоплена нами на Київщині російська ППО "ТОР-М" досі прикриває від росіян одне з українських міст", — загадав Білецький бої за Київщину в березні 2022 року.

Він заявив, що Україні потрібен справжній мир, який зберігає суверенність і спроможність захистити себе у майбутньому. Це виключає передачу ворогу українських територій в обмін на "фальшивий мир" — Росія використає паузу для реваншу і переписування історії свого ганебного провалу.

"Якщо сьогодні ми відмовимося від української землі і наших людей на Донбасі, де гарантії, що ми так само не відмовимося від українського Харкова, Одеси, Запоріжжя, Херсона під загрозою відновлення війни?", — заявив комкор.

Білецький наголосив, що головний миротворець — це український солдат на фронті, а єдиний шлях до справжнього миру — зупинка противника по лінії фронту. На його думку,  лише тоді росіяни першими сядуть за стіл переговорів і запропонують реальні умови, а не "троянського коня".

"Росіянам не вдалося взяти Київ за три дні. Не вдалося зламати Україну за чотири роки. І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом", — заявив бригадний генерал.

Євген Царенко

Війна в УкраїніПолітика
Андрій Білецький
російська пропаганда
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
3-тя окрема штурмова бригада (Україна)
Ракетний комплекс "Тор"
Україна
Запоріжжя
Одеса
Херсон
Київ
Харків