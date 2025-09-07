Президент Украины отметил День военной разведки, вспомнив погибших героев

Президент Украины подчеркнул отвагу и преданность Украине, а также ловкость в достижении больших результатов. Передает УНН со ссылкой на страницу Президента Украины.

Детали

Сегодня День военной разведки Украины. Ежедневно наши люди делают больше, чем кажется возможным. Находят слабые места врага и поражают их. Добавляют силы нашему государству и значительно снижают ее для оккупантов. - сообщил Зеленский.

Спасибо за отвагу и преданность Украине. За все, что вы делаете для государства и наших людей. Всегда будем помнить и будем благодарны всем, кто отдал жизнь, выполняя боевые задачи. С Днем военной разведки Украины, - отметил Владимир Зеленский.

Добавим

В Минобороны Украины также поздравили с праздником военной разведки Украины.

Наши разведчики ежедневно доказывают свое мастерство, выполняя операции, которые навсегда войдут в мировую историю. Весомый вклад в освобождение острова Змеиный. Уничтожение кораблей Черноморского флота РФ морскими дронами ГУР. Операция "Синица" по похищению российского вертолета. И еще много других операций, о которых будут писать в учебниках после завершения войны. Плечом к плечу с побратимами и посестрами из других Сил обороны украинские разведчики мужественно сражаются не только в тылу врага, но и в самых ожесточенных битвах на передовой. Собирают важную информацию, которая меняет ход войны. Точно бьют в самые уязвимые места противника. - говорится в поздравлении.

Спасибо за самоотверженную службу, профессионализм и героизм. Желаю крепкого здоровья и новых свершений, которые приближают устойчивый и справедливый мир, - добавили в ведомстве.

Напомним

Разведчики "Black Winter Group" ГУР МО Украины совместно с 3-й ОШБр удерживали позиции и уничтожали блиндажи оккупантов на Лиманском направлении. Они также спасли раненых военных под обстрелами.

В прошлом году Главнокомандующий ВСУ генерал Сырский, поздравляя с Днем территориальной обороны Украины, заявлял, что ТрО неоднократно доказывали и продолжают подтверждать свою эффективность и мастерство непосредственно в боях на самых горячих направлениях фронта.

