Розвідники ГУР показали унікальні кадри знищення бліндажів на Лиманському напрямку

Розвідники "Black Winter Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України показали ексклюзивні кадри своєї роботи на Лиманському напрямку. Про це повідомляє УНН.

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Під час операції спільно з бійцями Третьої окремої штурмової бригади вони утримали позиції українських сил і знищили низку важкодоступних бліндажів із окупантами.

Попри безперервні ворожі артобстріли, авіаудари та атаки дронів, розвідники й піхотинці також здійснили успішну вилазку за "нуль" для порятунку кількох важкопоранених військових Сил оборони України - йдеться у дописі до відео.

В ГУР МО України нагадали, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата.

Нагадаємо

Днями Сили безпілотних систем показали відео атаки на потужності з виробництва бойових частин дронів під москвою.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило кадри операції з ураження дронами Су-30 на аеродромі в Саках. Серед інших цілей - ЗРГК "Панцир-С1" та кілька радіолокаційних станцій.

Українські FPV-оператори показали знищення мотоцикла, наземного дрона та укриття з ворожою піхотою