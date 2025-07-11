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Збиття Boeing 777 біля Донецька
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Розвідники ГУР показали унікальні кадри знищення бліндажів на Лиманському напрямку

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Розвідники "Black Winter Group" ГУР МО України спільно з 3-ю ОШБр утримували позиції та знищували бліндажі окупантів на Лиманському напрямку. Вони також врятували поранених військових під обстрілами.

Розвідники ГУР показали унікальні кадри знищення бліндажів на Лиманському напрямку

Розвідники "Black Winter Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України показали ексклюзивні кадри своєї роботи на Лиманському напрямку. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Під час операції спільно з бійцями Третьої окремої штурмової бригади вони утримали позиції українських сил і знищили низку важкодоступних бліндажів із окупантами.

Попри безперервні ворожі артобстріли, авіаудари та атаки дронів, розвідники й піхотинці також здійснили успішну вилазку за "нуль" для порятунку кількох важкопоранених військових Сил оборони України

- йдеться у дописі до відео.

В ГУР МО України нагадали, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата.

Нагадаємо

Днями Сили безпілотних систем показали відео атаки на потужності з виробництва бойових частин дронів під москвою.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило кадри операції з ураження дронами Су-30 на аеродромі в Саках. Серед інших цілей - ЗРГК "Панцир-С1" та кілька радіолокаційних станцій.

Українські FPV-оператори показали знищення мотоцикла, наземного дрона та укриття з ворожою піхотою10.07.25, 05:28 • 2193 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
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