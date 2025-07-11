Разведчики ГУР показали уникальные кадры уничтожения блиндажей на Лиманском направлении

Разведчики "Black Winter Group" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины показали эксклюзивные кадры своей работы на Лиманском направлении. Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время операции совместно с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады они удержали позиции украинских сил и уничтожили ряд труднодоступных блиндажей с оккупантами.

Несмотря на непрерывные вражеские артобстрелы, авиаудары и атаки дронов, разведчики и пехотинцы также совершили успешную вылазку за "ноль" для спасения нескольких тяжелораненых военных Сил обороны Украины - говорится в сообщении к видео.

В ГУР МО Украины напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Напомним

На днях Силы беспилотных систем показали видео атаки на мощности по производству боевых частей дронов под Москвой.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало кадры операции по поражению дронами Су-30 на аэродроме в Саках. Среди других целей - ЗРГК "Панцирь-С1" и несколько радиолокационных станций.

Украинские FPV-операторы показали уничтожение мотоцикла, наземного дрона и укрытия с вражеской пехотой