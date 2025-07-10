Украинские FPV-операторы показали уничтожение мотоцикла, наземного дрона и укрытия с вражеской пехотой

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады эффектно уничтожили мотоцикл и укрытие с вражеской пехотой на фронте. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что серия точных ударов от FPV-операторов имела место на Краматорском направлении.

Уничтожен транспорт, мотоцикл, наземный дрон и укрытие с пехотой - говорится в подписи к видео.

Указывается, что ни один вражеский объект "не остался без внимания".

Напомним

На днях Силы беспилотных систем показали видео атаки на мощности по производству боевых частей дронов под Москвой.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало кадры операции по поражению дронами Су-30 на аэродроме в Саках. Среди других целей - ЗРПК "Панцирь-С1" и несколько радиолокационных станций.

Бойцы 63-й бригады обновили рекорд по обезвреживанию вражеских дронов и показали результаты работы