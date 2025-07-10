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Українські FPV-оператори показали знищення мотоцикла, наземного дрона та укриття з ворожою піхотою

Київ • УНН

 • 1033 перегляди

Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили мотоцикл, наземний дрон та укриття з ворожою піхотою на Краматорському напрямку. Жоден ворожий об'єкт не залишився поза увагою FPV-операторів.

Українські FPV-оператори показали знищення мотоцикла, наземного дрона та укриття з ворожою піхотою

Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади ефектно знищили мотоцикл та укриття з ворожою піхотою на фронті. Відповідне відео оприлюднене у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що серія влучних ударів від FPV-операторів мала місце на Краматорському напрямку.

Знищено транспорт, мотоцикл, наземний дрон та укриття з піхотою

- йдеться у підписі до відео.

Вказується, що жоден ворожий об’єкт "не залишився поза увагою".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаТехнології
Су-30
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Панцирь-С1
Краматорськ
Tesla
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