Українські FPV-оператори показали знищення мотоцикла, наземного дрона та укриття з ворожою піхотою
Київ • УНН
Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили мотоцикл, наземний дрон та укриття з ворожою піхотою на Краматорському напрямку. Жоден ворожий об'єкт не залишився поза увагою FPV-операторів.
Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади ефектно знищили мотоцикл та укриття з ворожою піхотою на фронті. Відповідне відео оприлюднене у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє УНН.
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Зазначається, що серія влучних ударів від FPV-операторів мала місце на Краматорському напрямку.
Знищено транспорт, мотоцикл, наземний дрон та укриття з піхотою
Вказується, що жоден ворожий об’єкт "не залишився поза увагою".
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