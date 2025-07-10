Українські FPV-оператори показали знищення мотоцикла, наземного дрона та укриття з ворожою піхотою

Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади ефектно знищили мотоцикл та укриття з ворожою піхотою на фронті. Відповідне відео оприлюднене у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє УНН.

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Зазначається, що серія влучних ударів від FPV-операторів мала місце на Краматорському напрямку.

Знищено транспорт, мотоцикл, наземний дрон та укриття з піхотою - йдеться у підписі до відео.

Вказується, що жоден ворожий об’єкт "не залишився поза увагою".

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