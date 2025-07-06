Бійці 63-ї бригади оновили рекорд зі знешкодження ворожих дронів і показали результати роботи

У червні бійці РЕБ 63-ї механізованої бригади оновили власний рекорд із перехоплення ворожих безпілотників. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис бригади у Telegram.

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Зазначається, що минулого місяця військовим вдалося знешкодити майже тисячу російських БпЛА.

Якесь паранормальне явище відбувається з дронами росіян на Лиманщині. Вони масово падають, не долітаючи до цілі - йдеться у дописі.

Зазначається, що "на жаль, це відбувається не від хорошого життя - ворог постійно нарощує кількість дронів".

Нагадаємо

На виставці в Києві продемонстровані уламки збитих російських дронів, включаючи балістичну ракету "Орєшнік" і оновлений "шахед" з штучним інтелектом та камерою. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відзначив наявність іноземних компонентів у російських ракетах і дронах.

На фронті за добу відбулося 170 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки