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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Бійці 63-ї бригади оновили рекорд зі знешкодження ворожих дронів і показали результати роботи

Київ • УНН

 • 345 перегляди

Бійці РЕБ 63-ї механізованої бригади встановили новий рекорд, знешкодивши майже тисячу російських БпЛА за місяць. Ворог постійно нарощує кількість дронів, що призводить до їх масового падіння.

Бійці 63-ї бригади оновили рекорд зі знешкодження ворожих дронів і показали результати роботи

У червні бійці РЕБ 63-ї механізованої бригади оновили власний рекорд із перехоплення ворожих безпілотників. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис бригади у Telegram.

Деталі

Зазначається, що минулого місяця військовим вдалося знешкодити майже тисячу російських БпЛА.

Якесь паранормальне явище відбувається з дронами росіян на Лиманщині. Вони масово падають, не долітаючи до цілі

- йдеться у дописі.

Зазначається, що "на жаль, це відбувається не від хорошого життя - ворог постійно нарощує кількість дронів".

Нагадаємо

На виставці в Києві продемонстровані уламки збитих російських дронів, включаючи балістичну ракету "Орєшнік" і оновлений "шахед" з штучним інтелектом та камерою. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відзначив наявність іноземних компонентів у російських ракетах і дронах.

На фронті за добу відбулося 170 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки05.07.25, 23:29 • 578 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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