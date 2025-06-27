"Орєшнік" та "шахед" з ШІ й камерою: у Києві показали збиті безпілотники рф

У Києві на експозиції збитих російських дронів продемонстрували уламки, зокрема "Орєшніка" та "шахеда" зі штучним інтелектом й камерою, передає кореспондент УНН.

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати" наголосив, що варварські ракетні та дронові атаки на мирних українців, цивільну інфраструктуру та житлові райони, що стають все більш масованим свідчить, що росія досі знаходить доступ до критично важливих компонентів, сировини, обладнання та програмного забезпечення.

За результатом аналізу рештки російських ракет та дронів, ми постійно виявляємо іноземні компоненти, виготовлені у щонайменше 19 країнах світу - сказав Сибіга.

У Києві продемонстрували експозицію збитих російських БПЛА, які містять іноземні компоненти – зокрема, з країн Європейського Союзу та США.

Уламки "Орєшніка"

Так званий "Орєшнік" - це балістична ракета середньої дальності, до 5 тис. км.

На фото уламки "Орєшніка" який рф запустила 21 листопада 2024 року по Дніпру. Продемонстрована бойова ступінь й частина двигунної установки (кругла).

"Шахед" зі штучним інтелектом та камерою

На фото іранський Shahed-136, який два тижні тому підбили зі стрілецької зброї на Сумщині. Це оновлена версія яка має штучний інтелект й канал передачі відеоданих. Може нести 30 кг бойової частини.

Саме ці оновлені версії з камерами застосовуються поблизу лінії бойового зіткнення, тому що канал передачі даних не дозволяє їм більше ніж на 20-40 км залітати в глиб. Це версія, щоб бити по лінії фронту.

В ГУР показали начинку модернізованого Shahed-136 з камерою та штучним інтелектом

Безпілотники типу "Герань". Іранська та російська версії

На фото продемонстровані "шахеди". Білий – це один із перших, який збили ще восени 2022 року. Чисто іранська збірка. Чорний "шахед" - це удосконалений, російської збірки з бортовим радіоелектронним обладнанням (авіонікою).

Експерт пояснив, що в росії наразі є два заводи, дві збірки двох модифікацій. Вони у загальному дуже схожі один на одного. В них однаковий планер, двигуни. Але у російській збірці (чорний "шахед"), зокрема в серії "Ы" йде вже бортове радіоелектронне обладнання.

У "Герань-2" вже ставлять відеокамери, які працюють через спутник. Це ще не масово. Йде як модернізація.

Експерт на експозиції зауважив, що наразі дуже багато стало китайських електронних компонентів, які застосовує в своїх дронах рф. Проте всі важливі мікропроцесори в Китаї не виробляють, це компанії американські, швейцарські, нідерландські.

Російський дрон з пінопласту - "Гербера"

Експерт зазначив, що їх виявляють дуже багато. Їхнє завдання полягає у відволіканні сил та засобів ППО України. Він з пінопласту, важить 10-15 кг. Може нести бойову частину, але до 5 кг. У порівнянні з іншими засобами ураженням суттєвої загрози не становить. При тому, що бойова частина не завжди спрацьовує. Він летить низько, не підіймається як "шахеди" на 4 тис. метрів.

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