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"Орешник" и "шахед" с ИИ и камерой: в Киеве показали сбитые беспилотники рф

Киев • УНН

 • 3246 просмотра

На выставке в Киеве продемонстрированы обломки сбитых российских дронов, включая баллистическую ракету "Орешник" и обновленный "шахед" с искусственным интеллектом и камерой. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил наличие иностранных компонентов в российских ракетах и дронах.

"Орешник" и "шахед" с ИИ и камерой: в Киеве показали сбитые беспилотники рф

В Киеве на экспозиции сбитых российских дронов продемонстрировали обломки, в частности "Орешника" и "шахеда" с искусственным интеллектом и камерой, передает корреспондент УНН.

Детали

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать" подчеркнул, что варварские ракетные и дроновые атаки на мирных украинцев, гражданскую инфраструктуру и жилые районы, которые становятся все более массированными, свидетельствуют, что россия до сих пор находит доступ к критически важным компонентам, сырью, оборудованию и программному обеспечению.

По результатам анализа остатков российских ракет и дронов, мы постоянно выявляем иностранные компоненты, изготовленные по меньшей мере в 19 странах мира 

- сказал Сибига.

В Киеве продемонстрировали экспозицию сбитых российских БПЛА, которые содержат иностранные компоненты – в частности, из стран Европейского Союза и США.

Обломки "Орешника"

Так называемый "Орешник" — это баллистическая ракета средней дальности, до 5 тыс. км.

На фото обломки "Орешника", который рф запустила 21 ноября 2024 года по Днепру. Продемонстрирована боевая ступень и часть двигательной установки (круглая).

"Шахед" с искусственным интеллектом и камерой

На фото иранский Shahed-136, который две недели назад подбили из стрелкового оружия на Сумщине. Это обновленная версия, которая имеет искусственный интеллект и канал передачи видеоданных. Может нести 30 кг боевой части.

Именно эти обновленные версии с камерами применяются вблизи линии боевого соприкосновения, потому что канал передачи данных не позволяет им более чем на  20-40 км залетать вглубь. Это версия, чтобы бить по линии фронта.  

В ГУР показали начинку модернизированного Shahed-136 с камерой и искусственным интеллектом27.06.25, 11:32 • 2672 просмотра

Беспилотники типа "Герань". Иранская и российская версии

На фото продемонстрированы  "шахеды". Белый – это один из первых, который сбили еще осенью  2022 года. Чисто иранская сборка. Черный "шахед" - это усовершенствованный, российской сборки с бортовым радиоэлектронным оборудованием (авионикой).

Эксперт пояснил, что в России сейчас есть два завода, две сборки двух модификаций. Они в целом очень похожи друг на друга. У них одинаковый планер, двигатели. Но в российской сборке (черный "шахед"), в частности в серии "Ы" идет уже бортовое радиоэлектронное оборудование.

В "Герань-2" уже ставят видеокамеры, которые работают через спутник. Это еще не массово. Идет как модернизация.

Эксперт на экспозиции отметил, что сейчас очень много стало китайских электронных компонентов, которые применяет в своих дронах рф. Однако все важные микропроцессоры в Китае не производят, это компании американские, швейцарские, нидерландские.  

Российский дрон из пенопласта - "Гербера"

Эксперт отметил, что их обнаруживают очень много. Их  задача  заключается в отвлечении сил и средств ПВО Украины. Он из пенопласта, весит 10-15 кг. Может нести боевую часть, но до 5 кг. По сравнению с другими средствами поражения существенной угрозы не представляет. При том, что боевая часть не всегда срабатывает. Он летит низко, не поднимается как "шахеды" на 4 тыс. метров.

ГУР о компонентах в оружии рф: сотрудничество Запада является ключевым для прекращения поставок27.06.25, 17:34 • 1222 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
Сумская область
Днепр
Шахед-136
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Tesla
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