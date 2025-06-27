"Орешник" и "шахед" с ИИ и камерой: в Киеве показали сбитые беспилотники рф

В Киеве на экспозиции сбитых российских дронов продемонстрировали обломки, в частности "Орешника" и "шахеда" с искусственным интеллектом и камерой, передает корреспондент УНН.

Детали

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать" подчеркнул, что варварские ракетные и дроновые атаки на мирных украинцев, гражданскую инфраструктуру и жилые районы, которые становятся все более массированными, свидетельствуют, что россия до сих пор находит доступ к критически важным компонентам, сырью, оборудованию и программному обеспечению.

По результатам анализа остатков российских ракет и дронов, мы постоянно выявляем иностранные компоненты, изготовленные по меньшей мере в 19 странах мира - сказал Сибига.

В Киеве продемонстрировали экспозицию сбитых российских БПЛА, которые содержат иностранные компоненты – в частности, из стран Европейского Союза и США.

Обломки "Орешника"

Так называемый "Орешник" — это баллистическая ракета средней дальности, до 5 тыс. км.

На фото обломки "Орешника", который рф запустила 21 ноября 2024 года по Днепру. Продемонстрирована боевая ступень и часть двигательной установки (круглая).

"Шахед" с искусственным интеллектом и камерой

На фото иранский Shahed-136, который две недели назад подбили из стрелкового оружия на Сумщине. Это обновленная версия, которая имеет искусственный интеллект и канал передачи видеоданных. Может нести 30 кг боевой части.

Именно эти обновленные версии с камерами применяются вблизи линии боевого соприкосновения, потому что канал передачи данных не позволяет им более чем на 20-40 км залетать вглубь. Это версия, чтобы бить по линии фронта.

В ГУР показали начинку модернизированного Shahed-136 с камерой и искусственным интеллектом

Беспилотники типа "Герань". Иранская и российская версии

На фото продемонстрированы "шахеды". Белый – это один из первых, который сбили еще осенью 2022 года. Чисто иранская сборка. Черный "шахед" - это усовершенствованный, российской сборки с бортовым радиоэлектронным оборудованием (авионикой).

Эксперт пояснил, что в России сейчас есть два завода, две сборки двух модификаций. Они в целом очень похожи друг на друга. У них одинаковый планер, двигатели. Но в российской сборке (черный "шахед"), в частности в серии "Ы" идет уже бортовое радиоэлектронное оборудование.

В "Герань-2" уже ставят видеокамеры, которые работают через спутник. Это еще не массово. Идет как модернизация.

Эксперт на экспозиции отметил, что сейчас очень много стало китайских электронных компонентов, которые применяет в своих дронах рф. Однако все важные микропроцессоры в Китае не производят, это компании американские, швейцарские, нидерландские.

Российский дрон из пенопласта - "Гербера"

Эксперт отметил, что их обнаруживают очень много. Их задача заключается в отвлечении сил и средств ПВО Украины. Он из пенопласта, весит 10-15 кг. Может нести боевую часть, но до 5 кг. По сравнению с другими средствами поражения существенной угрозы не представляет. При том, что боевая часть не всегда срабатывает. Он летит низко, не поднимается как "шахеды" на 4 тыс. метров.

ГУР о компонентах в оружии рф: сотрудничество Запада является ключевым для прекращения поставок