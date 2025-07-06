Бойцы 63-й бригады обновили рекорд по обезвреживанию вражеских дронов и показали результаты работы

В июне бойцы РЭБ 63-й механизированной бригады обновили собственный рекорд по перехвату вражеских беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение бригады в Telegram.

Детали

Отмечается, что в прошлом месяце военным удалось обезвредить почти тысячу российских БпЛА.

Какое-то паранормальное явление происходит с дронами россиян на Лиманщине. Они массово падают, не долетая до цели - говорится в сообщении.

Отмечается, что "к сожалению, это происходит не от хорошей жизни - враг постоянно наращивает количество дронов".

Напомним

На выставке в Киеве продемонстрированы обломки сбитых российских дронов, включая баллистическую ракету "Орешник" и обновленный "шахед" с искусственным интеллектом и камерой. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил наличие иностранных компонентов в российских ракетах и дронах.

На фронте за сутки произошло 170 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях