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На фронте за сутки произошло 170 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Киев • УНН

 • 316 просмотра

5 июля на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений, враг нанес 1 ракетный и 51 авиационный удары, применив 2 ракеты и 92 управляемые авиабомбы. Оккупанты также задействовали 1376 дронов-камикадзе и совершили 4805 обстрелов позиций ВСУ.

На фронте за сутки произошло 170 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

С начала суток 5 июля на фронте произошло 170 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские войска нанесли один ракетный и 51 авиационный удары, применив две ракеты и сбросив 92 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, задействовали 1376 дронов-камикадзе и совершили 4805 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 21 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб, а также совершил 256 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и в направлении Амбарного. Авиационным ударам подверглись Волчанские Хутора, Охримовка, Зыбино, Приколотное и Хатнее.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Голубовка, Кондрашовка, Колодязи, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Купянска. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 33 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Новый Мир, Редкодуб, Мирное, Торское, Григоровка.

Четыре вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского, Григоровки и Ивано-Дарьевки, еще один штурм продолжается.

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На Краматорском направлении нашими воинами отбито пять атак врага в районах Белой Горы, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне шесть раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Торецк, Дылеевка, Русин Яр и в направлении Белой Горы. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 51 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Шевченко, Разино, Орехово, Дачное, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Новопавловка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Сергеевки, Филии и Покровска. Противник нанес авиаудары по Покровску и Сухому Яру.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 135 оккупантов, из них 85 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, три автомобиля, пять мотоциклов, семь БпЛА, также поврежден один автомобиль, два мотоцикла и одна антенна БпЛА врага

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Звезда, Толстой, Воскресенка, Запорожье, Шевченко, Новополь. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник восемь раз шел в атаку на позиции наших защитников в районе Малиновки. Четыре боестолкновения еще продолжаются. Белогорье противник атаковал неуправляемыми авиационными ракетами.

На Ореховском направлении агрессор пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов. Авиаудару подвергся населенный пункт Ольговка.

"На остальных направлениях – без особых изменений", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки с 4 на 5 июля российские захватчики потеряли 1050 солдат и 214 единиц военной техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.25 составляют 1025260 человек.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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