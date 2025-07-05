Трамп уже не уверен в способности завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, сможет ли он положить конец войне России против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

"Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет ли это", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос, уверен ли он, что сможет положить конец боевым действиям.

Издание отмечает, что это очень отличается от его обещания быстро положить конец конфликту, которое он дал во время предвыборной кампании.

На вопрос, является ли прекращение войны приоритетом, президент (США - ред.) ответил: "Да. Я хотел бы, чтобы это произошло" - говорится в статье.

СМИ напоминает, что в течение предвыборной кампании Трамп обещал прекратить боевые действия между двумя странами с первого дня вступления в должность. Позже он отказался от своего обещания, назвав это обещание "преувеличением".

Мы помогли многим странам. Ситуация в Украине – это сделка Байдена. Это не сделка Трампа. Я пытаюсь ее завершить - сказал президент США.

В то же время он назвал недавний телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским "очень хорошим и очень стратегическим".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с главой Белого дома "максимально продуктивным". Главы государств обсудили вопросы ПВО и совместное производство оружия. Как сказал Зеленский, "это был лучший разговор за все это время".

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