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Трамп уже не впевнений у здатності завершити війну в Україні

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе він покласти край війні росії проти України. Він назвав ситуацію в Україні "угодою Байдена" і зазначив, що його розмова із Зеленським була "дуже хорошою і дуже стратегічною".

Трамп уже не впевнений у здатності завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе він покласти край війні росії проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

"Я не знаю. Я не можу сказати вам, чи станеться це", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що зможе покласти край бойовим діям.

Видання зазначає, що це дуже відрізняється від його обіцянки швидко покласти край конфлікту, яку він дав під час передвиборчої кампанії.

На запитання, чи є припинення війни пріоритетом, президент (США - ред.) відповів: "Так. Я хотів би, щоб це сталося"

- йдеться у статті.

ЗМІ нагадує, що протягом передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити бойові дії між двома країнами з першого дня вступу на посаду. Пізніше він відмовився від своєї обіцянки, назвавши цю обіцянку "перебільшенням".

Ми допомогли багатьом країнам. Ситуація в Україні – це угода Байдена. Це не угода Трампа. Я намагаюся її завершити

- сказав президент США.

Водночас він назвав нещодавню телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським "дуже хорошою і дуже стратегічною".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський назвав розмову з главою Білого дому "максимально продуктивною". Глави держав обговорили питання ППО та спільне виробництво зброї. Як сказав Зеленський, "це була найкраща розмова за весь цей час".

В кремлі прокоментували заяву Трампа про розчарування після розмови з путіним04.07.25, 14:32 • 2136 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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