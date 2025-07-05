Трамп уже не впевнений у здатності завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе він покласти край війні росії проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

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"Я не знаю. Я не можу сказати вам, чи станеться це", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що зможе покласти край бойовим діям.

Видання зазначає, що це дуже відрізняється від його обіцянки швидко покласти край конфлікту, яку він дав під час передвиборчої кампанії.

На запитання, чи є припинення війни пріоритетом, президент (США - ред.) відповів: "Так. Я хотів би, щоб це сталося" - йдеться у статті.

ЗМІ нагадує, що протягом передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити бойові дії між двома країнами з першого дня вступу на посаду. Пізніше він відмовився від своєї обіцянки, назвавши цю обіцянку "перебільшенням".

Ми допомогли багатьом країнам. Ситуація в Україні – це угода Байдена. Це не угода Трампа. Я намагаюся її завершити - сказав президент США.

Водночас він назвав нещодавню телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським "дуже хорошою і дуже стратегічною".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський назвав розмову з главою Білого дому "максимально продуктивною". Глави держав обговорили питання ППО та спільне виробництво зброї. Як сказав Зеленський, "це була найкраща розмова за весь цей час".

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