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На фронті за добу відбулося 170 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 335 перегляди

5 липня на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень, ворог завдав 1 ракетний та 51 авіаційний удари, застосувавши 2 ракети та 92 керовані авіабомби. Окупанти також залучили 1376 дронів-камікадзе та здійснили 4805 обстрілів позицій ЗСУ.

На фронті за добу відбулося 170 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Від початку доби 5 липня на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські війська завдали одного ракетного та 51 авіаційногт ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 92 керовані авіаційні бомби.

Крім цього, залучили 1376 дронів-камікадзе та здійснили 4805 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, а також здійснив 256 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та в напрямку Амбарного. Авіаційних ударів зазнали Вовчанські Хутори, Охрімівка, Зибине, Приколотне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Колодязі, Загризове, Зелений Гай та в напрямку Куп’янська. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 33 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка.

Чотири ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського, Григорівки та Івано-Дар’ївки, ще один штурм триває.

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На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито п’ять атак ворога в районах Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Русин Яр та в напрямку Білої Гори. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 51 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська. Противник завдав авіаударів по Покровську та Сухому Яру.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 135 окупантів, із них 85 – безповоротно. Також українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, три автомобілі, п’ять мотоциклів, сім БпЛА, також пошкоджено один автомобіль, два мотоцикли та одну антену БпЛА ворога

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко, Новопіль. Два боєзіткнення тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку противник вісім разів ішов в атаку на позиції наших оборонців в районі Малинівки. Чотири боєзіткнення ще тривають. Білогір’я противник атакував некерованими авіаційними ракетами.

На Оріхівському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів. Авіаудару зазнав населений пункт Ольгівка.

"На решті напрямків – без особливих змін", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За добу з 4 на 5 липня російські загарбники втратили 1050 солдатів та 214 одиниць військової техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.25 становлять 1025260 осіб.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
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