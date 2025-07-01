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ГУР показало ексклюзивні кадри ураження російського Су-30 на аеродромі в Саках

Київ • УНН

 • 381 перегляди

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило кадри операції з ураження дронами Су-30 на аеродромі в Саках. Серед інших цілей - ЗРГК «Панцир-С1» та кілька радіолокаційних станцій.

ГУР показало ексклюзивні кадри ураження російського Су-30 на аеродромі в Саках

Головне управління розвідки Міноборони України показало унікальні кадри операції, під час якої дронами уражено винищувач Су-30 на аеродромі в Саках у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

Ексклюзивні кадри бойової роботи дронів українського виробництва UJ-26, більш відомих як "Бобер", на території тимчасово окупованого Криму. На відео - успішне ураження ЗРГК "панцирь-С1" разом з обслугою, РЛС "ніобій-СВ", берегової РЛС "пєчора-3", РЛС "протівнік-ГЕ", а також російського винищувача Су-30 на аеродромі в Саках

- повідомили в ГУР.

У розвідці вказали, що надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох - зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські "Бобри" "гризують", мов барбарис.

Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС01.07.25, 08:50 • 2405 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Су-30
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Панцирь-С1
Крим
Tesla
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