ГУР показало ексклюзивні кадри ураження російського Су-30 на аеродромі в Саках

Головне управління розвідки Міноборони України показало унікальні кадри операції, під час якої дронами уражено винищувач Су-30 на аеродромі в Саках у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

Ексклюзивні кадри бойової роботи дронів українського виробництва UJ-26, більш відомих як "Бобер", на території тимчасово окупованого Криму. На відео - успішне ураження ЗРГК "панцирь-С1" разом з обслугою, РЛС "ніобій-СВ", берегової РЛС "пєчора-3", РЛС "протівнік-ГЕ", а також російського винищувача Су-30 на аеродромі в Саках - повідомили в ГУР.

У розвідці вказали, що надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох - зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські "Бобри" "гризують", мов барбарис.

Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС