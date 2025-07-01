ГУР показал эксклюзивные кадры поражения российского Су-30 дронами на аэродроме в Саках

Главное управление разведки Минобороны Украины показало уникальные кадры операции, в ходе которой дронами поражен истребитель Су-30 на аэродроме в Саках во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

Эксклюзивные кадры боевой работы дронов украинского производства UJ-26, более известных как "Бобер", на территории временно оккупированного Крыма. На видео - успешное поражение ЗРПК "Панцирь-С1" вместе с обслуживающим персоналом, РЛС "Ниобий-СВ", береговой РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЕ", а также российского истребителя Су-30 на аэродроме в Саках - сообщили в ГУР.

В разведке указали, что надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам - в частности, дорогостоящие системы ПВО московитов, которые ударные украинские "Бобры" "грызут", как барбарис.

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