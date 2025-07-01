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Сухой Су-30

ГУР показал эксклюзивные кадры поражения российского Су-30 дронами на аэродроме в Саках

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало кадры операции по поражению дронами Су-30 на аэродроме в Саках. Среди других целей – ЗРПК «Панцирь-С1» и несколько радиолокационных станций.

ГУР показал эксклюзивные кадры поражения российского Су-30 дронами на аэродроме в Саках

Главное управление разведки Минобороны Украины показало уникальные кадры операции, в ходе которой дронами поражен истребитель Су-30 на аэродроме в Саках во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

Эксклюзивные кадры боевой работы дронов украинского производства UJ-26, более известных как "Бобер", на территории временно оккупированного Крыма. На видео - успешное поражение ЗРПК "Панцирь-С1" вместе с обслуживающим персоналом, РЛС "Ниобий-СВ", береговой РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЕ", а также российского истребителя Су-30 на аэродроме в Саках

- сообщили в ГУР.

В разведке указали, что надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам - в частности, дорогостоящие системы ПВО московитов, которые ударные украинские "Бобры" "грызут", как барбарис.

Удары по Крыму: вероятно, поражены российские ЗРК С-300/С-400 и РЛС01.07.25, 08:50 • 2357 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сухой Су-30
Главное управление разведки Украины
Ракетный комплекс "Панцирь"
Крым
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