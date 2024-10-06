З Днем територіальної оборони України: Сирський привітав громадян зі святом
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав з Днем територіальної оборони України. Він відзначив ефективність та майстерність воїнів ТрО у боях на найгарячіших напрямках фронту.
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський 6 жовтня привітав українців із Днем територіальної оборони України.
Передає УНН із посиланням на сторінку Сирського у Facebook.
Дорогі бойові побратими й посестри! Щиро вітаю вас із Днем територіальної оборони України!
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що підрозділи та частини ТрО з перших днів, не втрачаючи жодної хвилини, прийняли бій з російськими окупантами. Згодом, у складі бригад та батальйонів тероборони з різних куточків України рушили на схід та південь - відбивати навалу загарбників.
Воїни ТрО неодноразово доводили та продовжують підтверджувати свою ефективність та майстерність безпосередньо у боях на найгарячіших напрямках фронту, - ідеться у дописі.
У пам’яті кожного українця назавжди закарбований подвиг солдатів, сержантів та офіцерів Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Вічна шана і слава усім донькам і синам нашої країни, які поклали свої життя у боротьбі за волю і незалежність Батьківщини…Дорогі тероборонівці! Бажаю вам міцного здоров’я, наснаги, витримки, сили духу та незгасимої енергії! Переможемо!
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