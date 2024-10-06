С Днем территориальной обороны Украины: Сырский поздравил граждан с праздником

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский 6 октября поздравил украинцев с Днем территориальной обороны Украины.

Передает УНН со ссылкой на страницу Сырского в Facebook.

Дорогие боевые побратимы и сестры! Искренне поздравляю вас с Днем территориальной обороны Украины! - написал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что подразделения и части ТрО с первых дней, не теряя ни минуты, приняли бой с российскими оккупантами. Впоследствии, в составе бригад и батальонов теробороны из разных уголков Украины двинулись на восток и юг - отражать нашествие захватчиков.

Воины ТрО неоднократно доказывали и продолжают подтверждать свою эффективность и мастерство непосредственно в боях на самых горячих направлениях фронта. - говорится в заметке.

В памяти каждого украинца навсегда запечатлен подвиг солдат, сержантов и офицеров Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вечный почет и слава всем дочерям и сыновьям нашей страны, которые положили свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины ... Дорогие теробороновцы! Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, выдержки, силы духа и неугасимой энергии! Мы победим! - написал главнокомандующий ВСУ

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