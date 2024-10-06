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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  130017 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  144384 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  145272 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  143710 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  115995 просмотра

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Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
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Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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С Днем территориальной обороны Украины: Сырский поздравил граждан с праздником

С Днем территориальной обороны Украины: Сырский поздравил граждан с праздником

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 06:21  •  2651 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил с Днем территориальной обороны Украины. Он отметил эффективность и мастерство воинов ТрО в боях на самых горячих направлениях фронта.

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский 6 октября поздравил украинцев с Днем территориальной обороны Украины.

Передает УНН со ссылкой на страницу Сырского в Facebook.

Дорогие боевые побратимы и сестры! Искренне поздравляю вас с Днем территориальной обороны Украины!

- написал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что подразделения и части ТрО с первых дней, не теряя ни минуты, приняли бой с российскими оккупантами. Впоследствии, в составе бригад и батальонов теробороны из разных уголков Украины двинулись на восток и юг - отражать нашествие захватчиков.

Воины ТрО неоднократно доказывали и продолжают подтверждать свою эффективность и мастерство непосредственно в боях на самых горячих направлениях фронта. - говорится в заметке.

В памяти каждого украинца навсегда запечатлен подвиг солдат, сержантов и офицеров Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вечный почет и слава всем дочерям и сыновьям нашей страны, которые положили свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины ... Дорогие теробороновцы! Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, выдержки, силы духа и неугасимой энергии! Мы победим!

- написал главнокомандующий ВСУ

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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