С Днем территориальной обороны Украины: Сырский поздравил граждан с праздником
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил с Днем территориальной обороны Украины. Он отметил эффективность и мастерство воинов ТрО в боях на самых горячих направлениях фронта.
Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский 6 октября поздравил украинцев с Днем территориальной обороны Украины.
Передает УНН со ссылкой на страницу Сырского в Facebook.
Дорогие боевые побратимы и сестры! Искренне поздравляю вас с Днем территориальной обороны Украины!
Главнокомандующий ВСУ отметил, что подразделения и части ТрО с первых дней, не теряя ни минуты, приняли бой с российскими оккупантами. Впоследствии, в составе бригад и батальонов теробороны из разных уголков Украины двинулись на восток и юг - отражать нашествие захватчиков.
Воины ТрО неоднократно доказывали и продолжают подтверждать свою эффективность и мастерство непосредственно в боях на самых горячих направлениях фронта. - говорится в заметке.
В памяти каждого украинца навсегда запечатлен подвиг солдат, сержантов и офицеров Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вечный почет и слава всем дочерям и сыновьям нашей страны, которые положили свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины ... Дорогие теробороновцы! Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, выдержки, силы духа и неугасимой энергии! Мы победим!
Напомним,
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