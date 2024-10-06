Начальник ГУР Буданов нагородив чеського волонтера Яна Веверку медаллю
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов вручив чеському волонтеру Яну Веверці медаль "За сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня". Веверка активно підтримує Україну, організовуючи збори коштів для Сил оборони.
Генерал-лейтенант ГУР Кирило Буданов нагородив чеського волонтера та підполковника резерву Сил спеціальних операцій ЗС Чехії Яна Веверку медаллю "За сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня". Про це повідомляє пресслужба ГУР, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що відповідний наказ видано Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України 26 вересня 2024 року. Нагороду вручив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.
Війна проявляє істинні обличчя людей, і ті, хто допомагає армії, роблять це з великою відданістю та мужністю,
Довідка
Ян Веверка - засновник та співвласник крупної інвестиційної компанії Touzimsky Kapital, яка здійснює діяльність у Чехії та Швейцарії.
З початку повномасштабної російської агресії він активно підтримує Україну, організовуючи збори коштів для Сил оборони України, зокрема для ГУР МО. Його внесок у посилення спроможностей української розвідки був високо оцінений керівництвом України.
У ГУР підкреслили, що нагорода є визнанням особистої позиції та активної допомоги Яна Веверки у боротьбі України проти російської агресії.
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