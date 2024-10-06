Начальник ГУР Буданов наградил чешского волонтера Яна Веверку медалью

Генерал-лейтенант ГУР Кирилл Буданов наградил чешского волонтера и подполковника резерва Сил специальных операций ВС Чехии Яна Веверку медалью «За содействие военной разведке Украины II степени». Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующий приказ издан Главным управлением разведки Министерства обороны Украины 26 сентября 2024 года. Награду вручил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Война проявляет истинные лица людей, и те, кто помогает армии, делают это с большой преданностью и мужеством, - сказал Кирилл Буданов.

Справка

Ян Веверка - основатель и совладелец крупной инвестиционной компании Touzimsky Kapital, которая осуществляет деятельность в Чехии и Швейцарии.

С начала полномасштабной российской агрессии он активно поддерживает Украину, организуя сборы средств для Сил обороны Украины, в частности для ГУР МО. Его вклад в усиление возможностей украинской разведки был высоко оценен руководством Украины.

В ГУР подчеркнули, что награда является признанием личной позиции и активной помощи Яна Веверки в борьбе Украины против российской агрессии.

На сегодня вопрос замены Буданова не обсуждается - нардеп