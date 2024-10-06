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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  126918 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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4 октября 2024, 11:50  •  140524 просмотра

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  141411 просмотра

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  140152 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  103874 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Начальник ГУР Буданов наградил чешского волонтера Яна Веверку медалью

Начальник ГУР Буданов наградил чешского волонтера Яна Веверку медалью

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 02:54  •  2375 просмотра

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Начальник ГУР Кирилл Буданов вручил чешскому волонтеру Яну Веверке медаль «За содействие военной разведке Украины II степени». Веверка активно поддерживает Украину, организуя сборы средств для Сил обороны.

Генерал-лейтенант ГУР Кирилл Буданов наградил чешского волонтера и подполковника резерва Сил специальных операций ВС Чехии Яна Веверку медалью «За содействие военной разведке Украины II степени». Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующий приказ издан Главным управлением разведки Министерства обороны Украины 26 сентября 2024 года. Награду вручил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Война проявляет истинные лица людей, и те, кто помогает армии, делают это с большой преданностью и мужеством,

- сказал Кирилл Буданов.

Справка

Ян Веверка - основатель и совладелец крупной инвестиционной компании Touzimsky Kapital, которая осуществляет деятельность в Чехии и Швейцарии.

С начала полномасштабной российской агрессии он активно поддерживает Украину, организуя сборы средств для Сил обороны Украины, в частности для ГУР МО. Его вклад в усиление возможностей украинской разведки был высоко оценен руководством Украины.

В ГУР подчеркнули, что награда является признанием личной позиции и активной помощи Яна Веверки в борьбе Украины против российской агрессии.

На сегодня вопрос замены Буданова не обсуждается - нардеп2 октября 2024, 16:38 • 34367 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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