Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 18279 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 40630 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 57759 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 84988 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 72660 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 50361 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 54502 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 71828 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36792 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 72660 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10 • 71828 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 51019 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 73692 перегляди
Президент України відзначив День воєнної розвідки, згадавши загиблих героїв

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Президент України Володимир Зеленський привітав із Днем воєнної розвідки, відзначивши відвагу та відданість розвідників. Він подякував за їхню роботу та вшанував пам'ять тих, хто віддав життя за Україну.

Президент України відзначив День воєнної розвідки, згадавши загиблих героїв

Президент України наголосив про відвагу та відданість Україні, а також спритність досягати великих результатів. Передає УНН із посиланням на сторінку Президента України.

Деталі

Сьогодні День воєнної розвідки України. Щодня наші люди роблять більше, ніж здається можливим. Знаходять слабкі місця ворога та вражають їх. Додають сили нашій державі та значно знижують її для окупантів. 

- повідомив Зеленський. 

Дякую за відвагу та відданість Україні. За все, що ви робите для держави та наших людей. Завжди пам’ятатимемо й будемо вдячні всім, хто віддав життя, виконуючи бойові завдання. З Днем воєнної розвідки України, - зазначив Володимир Зеленський. 

Додамо

У Міноборони України також привітали зі святом воєнної розвідки України.

Наші розвідники щодня доводять свою майстерність, виконуючи операції, які назавжди увійдуть у світову історію. Вагомий внесок у звільненні острова Зміїний. Знищення кораблів Чорноморського флоту рф морськими дронами ГУР. Операція "Синиця" з викрадення російського гелікоптера. Та ще багато інших операцій, про які писатимуть у підручниках після завершення війни. Пліч-о-пліч з побратимами та посестрами з інших Сил оборони українські розвідники мужньо б’ються не лише в тилу ворога, але і у найзапекліших битвах на передовій. Збирають важливу інформацію, яка змінює хід війни. Влучно б’ють у найвразливіші місця противника.

- ідеться у привітанні. 

Дякую за самовіддану службу, професіоналізм і героїзм. Бажаю міцного здоров’я та нових звершень, які наближають стійкий та справедливий мир, - додали у відомстві.

Нагадаємо

Розвідники "Black Winter Group" ГУР МО України спільно з 3-ю ОШБр утримували позиції та знищували бліндажі окупантів на Лиманському напрямку. Вони також врятували поранених військових під обстрілами.

У минуломі році Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський, вітаючи з Днем територіальної оборони України заявляв, що ТрО неодноразово доводили та продовжують підтверджувати свою ефективність та майстерність безпосередньо у боях на найгарячіших напрямках фронту.

Ігор Тележніков

СуспільствоПолітика
3-тя окрема штурмова бригада (Україна)
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна