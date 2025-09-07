Президент України відзначив День воєнної розвідки, згадавши загиблих героїв

Президент України наголосив про відвагу та відданість Україні, а також спритність досягати великих результатів. Передає УНН із посиланням на сторінку Президента України.

Деталі

Сьогодні День воєнної розвідки України. Щодня наші люди роблять більше, ніж здається можливим. Знаходять слабкі місця ворога та вражають їх. Додають сили нашій державі та значно знижують її для окупантів. - повідомив Зеленський.

Дякую за відвагу та відданість Україні. За все, що ви робите для держави та наших людей. Завжди пам’ятатимемо й будемо вдячні всім, хто віддав життя, виконуючи бойові завдання. З Днем воєнної розвідки України, - зазначив Володимир Зеленський.

Додамо

У Міноборони України також привітали зі святом воєнної розвідки України.

Наші розвідники щодня доводять свою майстерність, виконуючи операції, які назавжди увійдуть у світову історію. Вагомий внесок у звільненні острова Зміїний. Знищення кораблів Чорноморського флоту рф морськими дронами ГУР. Операція "Синиця" з викрадення російського гелікоптера. Та ще багато інших операцій, про які писатимуть у підручниках після завершення війни. Пліч-о-пліч з побратимами та посестрами з інших Сил оборони українські розвідники мужньо б’ються не лише в тилу ворога, але і у найзапекліших битвах на передовій. Збирають важливу інформацію, яка змінює хід війни. Влучно б’ють у найвразливіші місця противника. - ідеться у привітанні.

Дякую за самовіддану службу, професіоналізм і героїзм. Бажаю міцного здоров’я та нових звершень, які наближають стійкий та справедливий мир, - додали у відомстві.

Нагадаємо

Розвідники "Black Winter Group" ГУР МО України спільно з 3-ю ОШБр утримували позиції та знищували бліндажі окупантів на Лиманському напрямку. Вони також врятували поранених військових під обстрілами.

У минуломі році Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський, вітаючи з Днем територіальної оборони України заявляв, що ТрО неодноразово доводили та продовжують підтверджувати свою ефективність та майстерність безпосередньо у боях на найгарячіших напрямках фронту.

