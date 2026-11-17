У Києві автомобіль збив візок із чотиримісячною дитиною на пішохідному переході. Немовля перебуває у комі. 23-річному водію Toyota повідомили про підозру, його взято під варту. У нього історія неодноразових порушень. Про це повідомили у ГУНП в столиці 17 листопада, пише УНН.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 листопада близько 18:40 на вулиці Празькій.

За даними слідства, керманич легковика, рухаючись у напрямку Дарницької площі, перед нерегульованим пішохідним переходом не зменшив швидкість, як того вимагають Правила дорожнього руху, та наїхав на дитячий візок. Від удару чотиримісячна дівчинка випала на асфальт і дістала тяжкі тілесні ушкодження - повідомили у поліції.

"Постраждалу дитину в тяжкому стані госпіталізували. Після оперативного втручання немовля наразі перебуває в медикаментозній комі", - вказали у поліції.

Водія затримали.

"Поліцейські затримали водія в порядку ст. 208 КПК України та вилучили автомобіль. Перевірка показала, що на момент аварії чоловік був тверезим", - зазначили у поліції.

Водночас встановлено, що від початку року порушника вже тричі притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та пошкодження транспортних засобів - повідомили в поліції.

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