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Екссуддя Тандир отримав 9 років за смертельну ДТП на блокпості

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

Олексія Тандира засудили до 9 років ув’язнення за смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Вирок можна оскаржити.

Екссуддя Тандир отримав 9 років за смертельну ДТП на блокпості
Олексій Тандир у суді. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Колишнього голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира засудили до дев'яти років позбавлення волі за смертельну ДТП на блокпосту в Києві. Також йому заборонили керувати транспортними засобами протягом 10 років. Про це повідомляє журналіст УНН із зали суду у Святошинському районному суді міста Києва.

Деталі

Олексію Тандиру, який на блокпосту збив на смерть військовослужбовця Національної гвардії України, суд призначив дев’ять років ув’язнення та заборонив керувати транспортними засобами на 10 років.

"Суд ухвалив Тандира Олексія Віталійовича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання за даною статтею у вигляді позбавлення волі на строк 9 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років", — оголосив суддя.

Вирок суду можна оскаржити протягом 30 днів.

Олексій Тандир у суді. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Контекст

У ніч на 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир, тоді голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 ККУ. Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту.

У серпні Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

У січні 2026 року Європейський суд з прав людини визнав порушення європейських стандартів свободи та безпеки у справі колишнього судді Олексія Тандира. Суд присудив Тандиру 2100 євро компенсації моральної шкоди та 250 євро судових витрат.

Алла Кіосак

Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Довічне позбавлення волі