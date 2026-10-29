Экс-судья Тандыр получил 9 лет за смертельное ДТП на блокпосту

Алексей Тандыр в суде. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Бывшего председателя Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра приговорили к девяти годам лишения свободы за смертельное ДТП на блокпосту в Киеве. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение 10 лет. Об этом сообщает журналист УНН из зала суда в Святошинском районном суде города Киева.

Детали

Алексею Тандыру, который на блокпосту насмерть сбил военнослужащего Национальной гвардии Украины, суд назначил девять лет лишения свободы и запретил управлять транспортными средствами на 10 лет.

"Суд постановил признать Тандыря Алексея Витальевича виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание по данной статье в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет", — объявил судья.

Приговор суда можно обжаловать в течение 30 дней.

Алексей Тандир в суде. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Контекст

В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандир, занимавший тогда должность председателя Макаровского районного суда Киевской области, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в столице. Судью задержали на месте.

Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УК Украины. Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о даче согласия на содержание судьи под стражей. Судью Тандыря отправили под стражу.

В августе Высший совет правосудия решил уволить судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыря.

В январе 2026 года Европейский суд по правам человека признал нарушение европейских стандартов свободы и безопасности по делу бывшего судьи Алексея Тандыря. Суд присудил Тандыру 2100 евро компенсации морального вреда и 250 евро судебных расходов.