ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО

24 січня, 18:16 • 10611 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 20017 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 22326 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 31788 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 32861 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 45952 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 43100 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 34800 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29235 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 67126 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Народився у Харкові і вербував найманців в Сирії для "вагнера": кого росія відправила на переговори в Абу-Дабі24 січня, 17:59 • 4964 перегляди
В Україні 25 січня діятимуть погодинні відключення світла у всіх регіонах - Укренерго24 січня, 18:34 • 4112 перегляди
Трамп пригрозив Канаді 100% митами через можливу угоду з Китаєм24 січня, 19:26 • 3908 перегляди
Атака рф на Київ 24 січня: поліція знешкодила бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою пів тонниPhotoVideo24 січня, 20:15 • 6396 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США00:41 • 4974 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 67126 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 80887 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 95994 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 90145 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 91139 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 13860 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 14650 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 31614 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 32096 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 45403 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Європейський суд з прав людини визнав порушення європейських стандартів свободи та безпеки у справі колишнього судді Олексія Тандира. Суд присудив Тандиру 2100 євро компенсації моральної шкоди та 250 євро судових витрат.

ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що тримання колишнього судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира під вартою без визначення застави порушило європейські стандарти свободи та безпеки. Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ від 22 січня, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що утримання Тандира в СІЗО понад два з половиною роки без розгляду альтернативних запобіжних заходів суперечить статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

Суд не знайшов жодного факту чи аргументу, здатного переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та обґрунтованості цих скарг (на необґрунтовано тривале досудове утримання під вартою - ред.). Беручи до уваги свою практику з цього питання, Суд вважає, що в цій справі тривалість досудового утримання ... була надмірною

- йдеться у рішенні.

ЄСПЛ присудив Тандиру 2 100 євро компенсації моральної шкоди та 250 євро відшкодування судових витрат, які має виплатити держава Україна.

Довідково

У ніч на 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир, тоді голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 ККУ. Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту.

У серпні Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Генпрокурор про справу судді Тандира: розглянемо і вивчимо питання (оновлено)22.09.25, 16:46 • 2670 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода