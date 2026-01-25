ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що тримання колишнього судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира під вартою без визначення застави порушило європейські стандарти свободи та безпеки. Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ від 22 січня, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що утримання Тандира в СІЗО понад два з половиною роки без розгляду альтернативних запобіжних заходів суперечить статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

Суд не знайшов жодного факту чи аргументу, здатного переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та обґрунтованості цих скарг (на необґрунтовано тривале досудове утримання під вартою - ред.). Беручи до уваги свою практику з цього питання, Суд вважає, що в цій справі тривалість досудового утримання ... була надмірною - йдеться у рішенні.

ЄСПЛ присудив Тандиру 2 100 євро компенсації моральної шкоди та 250 євро відшкодування судових витрат, які має виплатити держава Україна.

Довідково

У ніч на 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир, тоді голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 ККУ. Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту.

У серпні Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

