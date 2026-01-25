ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что содержание под стражей бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра без определения залога нарушило европейские стандарты свободы и безопасности. Об этом говорится в решении ЕСПЧ от 22 января, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что содержание Тандыра в СИЗО более двух с половиной лет без рассмотрения альтернативных мер пресечения противоречит статье 5 Европейской конвенции по правам человека.

Суд не нашел ни одного факта или аргумента, способного убедить его прийти к иному выводу относительно приемлемости и обоснованности этих жалоб (на необоснованно длительное досудебное содержание под стражей - ред.). Принимая во внимание свою практику по этому вопросу, Суд считает, что в этом деле продолжительность досудебного содержания ... была чрезмерной - говорится в решении.

ЕСПЧ присудил Тандыру 2 100 евро компенсации морального вреда и 250 евро возмещения судебных издержек, которые должно выплатить государство Украина.

Справочно

В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УКУ. Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о даче согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу.

В августе Высший совет правосудия решил уволить судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

