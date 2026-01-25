ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО

$43.170.00
24 января, 18:16 • 11031 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 21204 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 22871 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 32318 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 33231 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 46110 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 43227 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 34865 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29264 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 67513 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
В Украине 25 января будут действовать почасовые отключения света во всех регионах - Укрэнерго24 января, 18:34 • 4366 просмотра
Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами из-за возможной сделки с Китаем24 января, 19:26 • 4262 просмотра
Атака рф на Киев 24 января: полиция обезвредила боевую часть ракеты "Искандер-М" весом полтонныPhotoVideo24 января, 20:15 • 6972 просмотра
Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов00:06 • 4170 просмотра
"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США00:41 • 6470 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 67516 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 81239 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 08:04 • 96255 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 90403 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 91402 просмотра
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 14009 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 14779 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 31732 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 32212 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 45498 просмотра
ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Европейский суд по правам человека признал нарушение европейских стандартов свободы и безопасности по делу бывшего судьи Алексея Тандыра. Суд присудил Тандыру 2100 евро компенсации морального вреда и 250 евро судебных издержек.

ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что содержание под стражей бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра без определения залога нарушило европейские стандарты свободы и безопасности. Об этом говорится в решении ЕСПЧ от 22 января, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что содержание Тандыра в СИЗО более двух с половиной лет без рассмотрения альтернативных мер пресечения противоречит статье 5 Европейской конвенции по правам человека.

Суд не нашел ни одного факта или аргумента, способного убедить его прийти к иному выводу относительно приемлемости и обоснованности этих жалоб (на необоснованно длительное досудебное содержание под стражей - ред.). Принимая во внимание свою практику по этому вопросу, Суд считает, что в этом деле продолжительность досудебного содержания ... была чрезмерной

- говорится в решении.

ЕСПЧ присудил Тандыру 2 100 евро компенсации морального вреда и 250 евро возмещения судебных издержек, которые должно выплатить государство Украина.

Справочно

В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УКУ. Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о даче согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу.

В августе Высший совет правосудия решил уволить судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

Генпрокурор о деле судьи Тандыра: рассмотрим и изучим вопрос (обновлено)22.09.25, 16:46 • 2670 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие