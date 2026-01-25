ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО
Киев • УНН
Европейский суд по правам человека признал нарушение европейских стандартов свободы и безопасности по делу бывшего судьи Алексея Тандыра. Суд присудил Тандыру 2100 евро компенсации морального вреда и 250 евро судебных издержек.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что содержание под стражей бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра без определения залога нарушило европейские стандарты свободы и безопасности. Об этом говорится в решении ЕСПЧ от 22 января, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что содержание Тандыра в СИЗО более двух с половиной лет без рассмотрения альтернативных мер пресечения противоречит статье 5 Европейской конвенции по правам человека.
Суд не нашел ни одного факта или аргумента, способного убедить его прийти к иному выводу относительно приемлемости и обоснованности этих жалоб (на необоснованно длительное досудебное содержание под стражей - ред.). Принимая во внимание свою практику по этому вопросу, Суд считает, что в этом деле продолжительность досудебного содержания ... была чрезмерной
ЕСПЧ присудил Тандыру 2 100 евро компенсации морального вреда и 250 евро возмещения судебных издержек, которые должно выплатить государство Украина.
Справочно
В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УКУ. Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о даче согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу.
В августе Высший совет правосудия решил уволить судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.
Генпрокурор о деле судьи Тандыра: рассмотрим и изучим вопрос (обновлено)22.09.25, 16:46 • 2670 просмотров