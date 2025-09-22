Генпрокурор о деле судьи Тандыра: рассмотрим и изучим вопрос (обновлено)
УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что рассмотрит и изучит дело экс-судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в смертельном ДТП.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, реагируя на ремарку журналиста относительно длительного судебного разбирательства дела по обвинению судьи Алексея Тандыра, подчеркнул, что "рассмотрит и изучит этот вопрос", передает УНН.
"Хорошо, я рассмотрю ваше ходатайство. Присмотрюсь", - сказал Кравченко, отвечая на ремарку журналиста относительно длительного судебного разбирательства дела по обвинению судьи Тандыра в совершении смертельного ДТП на блокпосту в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним
В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УКУ. Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу.
В августе Высший совет правосудия решил уволить судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.