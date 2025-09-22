Генпрокурор о деле судьи Тандыра: рассмотрим и изучим вопрос (обновлено)

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 9960 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 15773 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 25139 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 41866 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 43074 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 25376 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 42828 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 23769 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34295 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 48098 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
27%
753мм
Популярные новости
ССО подтвердили поражение обнаруженного в Калужской области российского ЗРК С-400 "Триумф"22 сентября, 08:22 • 4164 просмотра
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto22 сентября, 10:21 • 16797 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 11898 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 23829 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск11:27 • 16913 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 23851 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
11:25 • 25139 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 41866 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 43074 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 42828 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Михаил Федоров
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Умань
Одесса
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 23851 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 11914 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 33934 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 84920 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 107637 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
ТикТок
Forbes
Financial Times
Дія (сервис)

Генпрокурор о деле судьи Тандыра: рассмотрим и изучим вопрос (обновлено)

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что рассмотрит и изучит дело экс-судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в смертельном ДТП.

Генпрокурор о деле судьи Тандыра: рассмотрим и изучим вопрос (обновлено)

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, реагируя на ремарку журналиста относительно длительного судебного разбирательства дела по обвинению судьи Алексея Тандыра, подчеркнул, что "рассмотрит и изучит этот вопрос", передает УНН.

"Хорошо, я рассмотрю ваше ходатайство. Присмотрюсь", - сказал Кравченко, отвечая на ремарку журналиста относительно длительного судебного разбирательства дела по обвинению судьи Тандыра в совершении смертельного ДТП на блокпосту в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним

В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УКУ. Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу.

В августе Высший совет правосудия решил уволить судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

Анна Мурашко

ПолитикаКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Киев