Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Генпрокурор Кравченко прокоментував можливість долучення до справи екссудді Тандира

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що розгляне можливість приєднатися до справи екссудді Олексія Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП. Кравченко вже представляє обвинувачення у справі щодо вбивства підлітка на фунікулері та справі колишнього прокурора Молочного.

Генпрокурор Кравченко прокоментував можливість долучення до справи екссудді Тандира

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що розгляне можливість приєднатися до справи щодо екссудді Олексія Тандира, який обвинувачується у вчиненні у стані алкогольного сп’яніння смертельної ДТП, у якій загинув нацгвардієць. Про це Генпрокурор заявив журналістам, передає УНН.

Генпрокурор Кравченко прокоментував до якої справи він ще може долучитися для представлення сторони обвинувачення.

На запитання журналіста щодо можливості його долучення до справи екссудді Тандира, Кравченко відповів: "Добре, я розгляну ваше клопотання. Придивлюсь".

Доповнення

Шевченківський районний суд Києва призначив довічне ув'язнення ексспівробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який вбив 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера.

Руслан Кравченко представляє обвинувачення у цій справі.

Генеральний прокурор Кравченко заявив, що кожен, хто вчинив вбивство або зґвалтування неповнолітнього, повинен отримати довічне ув'язнення.

Також сьогодні, 22 вересня Генеральний прокурор Кравченко заявив, що представлятиме обвинувачення у справі колишнього працівника прокуратури Андрія Молочного, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну ДТП у Києві.

Нагадаємо

У ніч на 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир, тоді голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 ККУ. Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту.

У серпні Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Руслан Кравченко
Київ